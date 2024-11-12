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立院朝野協商共識 11/19邀卓榮泰報告追加預算案

2024/11/12 18:30（11/12 19:03 更新）
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行政院長卓榮泰5日赴立法院列席報告。中央社記者謝佳璋攝 113年11月5日
行政院長卓榮泰5日赴立法院列席報告。中央社記者謝佳璋攝 113年11月5日
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（中央社記者范正祥台北12日電）立法院長韓國瑜今天召集黨團協商，朝野達成共識，11月19日邀請行政院長卓榮泰、主計長陳淑姿、財政部長莊翠雲及相關部會首長列席報告「113年度中央政府總預算追加預算案」編製經過，並備質詢。

為有效緩減國際燃料成本提高，造成台電公司的經營困難，行政院會5月2日通過行政院主計總處所編「113年度中央政府總預算追加預算案」，預計補助台電公司新台幣1000億元，以協助台電永續經營，持續穩定供電，確保台灣在能源供應、經濟發展、民生及國家安全等各面向的穩定發展，預算案送立法院審議。

韓國瑜今天下午召集黨團協商，研商民進黨團提議「113年度中央政府總預算追加預算案」相關事宜。立法院黨團協商結論決定，11月19日邀請行政院長、主計長、財政部長及相關部會首長列席報告「113年度中央政府總預算追加預算案」編製經過，並備質詢。

質詢人數由國民黨團推派7人、民進黨團推派7人、民眾黨團推派1人，質詢順序依例授權議事處辦理。上述名單於11月18日中午12時前送到議事處彙整；議案詢答完畢後即交審查，各黨團同意不提出復議。（編輯：謝佳珍）1131112

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