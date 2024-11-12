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修NCC組織法無共識 柯建銘：人事案恐須補提名

2024/11/12 17:46
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（中央社記者郭建伸台北12日電）藍白提出NCC組織法修正案，力求落實刪除NCC委員延任條款，因協商無共識將交付院會處理。由於立院至今未審查NCC人事案，民進黨團總召柯建銘表示，待法案三讀並經總統公告後，政院可能要再補提名。

4位國家通訊傳播委員會（NCC）委員於今年7月屆滿，行政院今年4月公布4位NCC委員被提名人，並送交立法院審查，雖然民進黨團曾一度提案排審人事同意權，但遭在野黨團封殺。

立法院7月中旬三讀通過NCC組織法修正案，刪除延任規定，避免委員延任。但因三讀通過的組織法修正案還沒正式施行，因此尚未受限，行政院指定NCC副主委翁柏宗從8月1日起延任，並代理主委職務。

不過，行政院的舉動引發在野黨立委不滿，紛紛再提出NCC組織法第16條修正案，將現行條文中「本法施行日期，由行政院以命令定之」的文字刪除，改成自公布日施行。

立法院長韓國瑜今天下午召集朝野黨團，談及NCC組織法時，民眾黨團總召黃國昌表示，立法院上會期就三讀修正刪除延任規定，當時大家認知是總統公告後就會施行，沒想到第16條的施行日期是由行政院「以命令定之」，反而創造出解釋空間；這次修正是為彌補法律施行完全被政院控制的問題，15日將力拚三讀修正，民眾黨團會提出修正動議，避免產生溯及既往衍生的爭議。

由於立院至今尚未審查行政院提名的NCC人事案，黃國昌指出，待NCC組織法新法生效後，原本的NCC主委被提名人翁柏宗就不符合消極要件，政院勢必要重提人選。

柯建銘表示，15日院會已經將NCC組織法修正案排入議程，他認為院會三讀通過並待總統公告生效，到時可能政院要再補提名，屆時再照程序走。

國民黨團首席副書記長王鴻薇指出，NCC組織法上會期修正通過，但很遺憾政院小動作太多，至今仍沒有施行新法，使得立法院要再修法；NCC應保持獨立超然，政院也應尊重立法權行使，國民黨團跟民眾黨團態度一致，將盡快補正缺憾。

經過一番討論後，由於朝野沒有共識，韓國瑜裁示，NCC組織法第16條修正草案予以保留，並送交院會處理。（編輯：林興盟）1131112

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