韓國瑜：立院內部攻防激烈 對大是非能有共識感欣慰

（中央社記者林敬殷台北11日電）立法院長韓國瑜今天表示，立法院現在是三黨不過半，內部攻防很激烈，但他都勸大家要從愛出發，不要從恨出發，三黨在大事情、大是非的時候，大家還能夠有共識，能夠求同存異，這一點是他比較欣慰的。

立法院長韓國瑜下午在立法院接見「（美國）金山灣區中華民國國慶委員會回國訪問團」時表示，海外僑胞非常關切立法院一舉一動，今天三個黨都有派代表出席，平常吵架歸吵架，對外都是笑咪咪，三個黨對外都是一致。

韓國瑜說，華僑是革命之母，人雖然在異鄉，始終有一條無形的線、無形的絲，牽著對家鄉的羈絆，情感都是聯繫在一起，很多世界各地的僑胞朋友回到台灣，對台灣都是充滿情感，非常了不起，包括全世界最了不起的AI公司創辦人等等，很多都是台灣僑胞。

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韓國瑜指出，目前立法院是三黨不過半，事實上內部的攻防都很激烈，但不管怎麼樣，他都勸朝野立委要從愛出發，不要從恨出發，總是希望國家社會人民越來越好，三個黨在這方面還比較能共識，那就是在大事情、大是非的時候，還能夠求同存異，這一點是他比較欣慰的。因此，上會期打打鬧鬧，還是通過45個重要法律案和決議案，這是很難得的。

金山灣區中華民國國慶委員會主任委員葉雲河則表示，僑胞的愛國心是永遠不變的，對中華民國永遠是最尊敬、最忠心的，此次目的是深入了解國家的國情，回去推展僑民外交，展現僑胞的向心力。（編輯：林興盟）1131111