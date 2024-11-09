本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
職缺薪資未達5萬禁寫面議 勞動部明年啟動修法
首頁 / 政治
NCC
新聞專題
NCC1/300
首頁 / 政治

藍白拚最遲15日落實刪延任條款 NCC恐面臨停擺

2024/11/9 16:39
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭建伸台北9日電）在野黨將NCC組織法修正案排入立法院會議程，力求落實刪除NCC委員延任條款，由於議案已過協商冷凍期，藍白喊出不排除最快12日、最遲15日處理。一旦三讀通過，NCC將只剩3位委員，恐運作停擺。

立法院7月中旬三讀通過國家通訊傳播委員會（NCC）組織法修正案，刪除延任規定，避免委員延任。但因三讀通過的組織法修正案還沒正式施行，因此尚未受限，行政院指定NCC副主委翁柏宗從8月1日起延任，並代理主委職務。

不過，行政院的舉動引發在野黨立委不滿，紛紛再提出NCC組織法修正案，將現行條文中「本法施行日期，由行政院以命令定之」的文字刪除，改成自公布日施行。

民眾黨團昨天提案，將NCC組織法修正草案列入立法院會議程。立法院長韓國瑜主持院會議事時裁示，NCC組織法與考試委員人事同意權審查日程都尚待協商、協商後再行處理。

國民黨團書記長林思銘受訪表示，原本是希望昨天朝野協商後就處理NCC組織法，但民進黨團表達希望韓國瑜再協商一次，因此昨天仍未三讀修正。由於議案已過1個月協商冷凍期，不排除12日就可處理，最快下週二可三讀。

至於考試委員人事同意權，林思銘回應，這部分就待12日協商敲定期程，並開始展開審查。

民眾黨團總召黃國昌受訪時指出，NCC組織法本來就該盡早處理，民眾黨團尊重韓國瑜裁示，所以昨天才沒處理，「下週五（15日）一定要完成二、三讀」。

民進黨團幹事長吳思瑤受訪強調，雖然NCC組織法草案已經過了協商冷凍期，但不能跳過韓國瑜召集的朝野協商，否則若議案都不協商，直接交付表決，將會是負面的議事慣例。

談及刪除延任條款後NCC可能面臨空轉，吳思瑤表示，NCC委員被提名是否適任值得討論，但不應讓獨立機關沒辦法運作，這是執政團隊最在乎的。（編輯：張若瑤）1131109

韓國瑜
韓國瑜彰化參加藝術展 打趣苦瓜苦、政黨協商更苦川普當選牽動兩岸 韓國瑜：我不是韓半仙無法算命
林思銘
總預算案是否付委審查傍晚見真章 藍擬提主決議綠質疑在野黨修財劃法搬錢給地方 藍嗆民進黨雙標
NCC
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
NCC納管干擾槍及遮蔽器 最快11月上路
172.30.142.74
更多編輯台推薦新聞：