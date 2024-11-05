總預算案是否付委審查傍晚見真章 藍擬提主決議

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇台北5日電）外界關注總預算案是否能於5日付委審查，國民黨立法院黨團書記長林思銘今天受訪說，國民黨團將開黨團大會討論，也將提出相關主決議，如果行政院接受的話就ok，希望有好的結果。

114年度中央政府總預算案僵局備受關注，朝野1日、5日邀請行政院長卓榮泰到立法院報告編制經過，外界關注5日詢答結束後，總預算案能否付委審查。

立法院程序委委員會今天中午開會討論8日至12日的院會議程，針對報告事項與討論事項，國民黨立法院黨團希望議事日程草案送院會處理，民進黨立委反對。

會議主席、民進黨立委沈發惠說，原本大家希望透過協商，讓議程不要確定，但他認為程序委員會的職責就是確定議程，國民黨團提案把議程送大會處理，那就進行處理。

表決結果，在場藍白立委挾人數優勢，以10比8贏過民進黨立委，因此將本次議程草案提報院會處理。

林思銘會後受訪表示，下午要處理總預算案會不會付委審查，國民黨團也會開黨團大會來做決定，為了預防總預算案萬一沒有付委審查的話，在沒有確定議程下，保留善意空間，讓行政院對在野黨的主張有因應空間，8日的院會還可以做處理，讓議程比較活一點。

國民黨團態度為何，林思銘指出，希望今天有好的結果，他覺得可能性很大。

林思銘也說，針對禁伐補償、健保點值及公糧收購議題，國民黨團會提主決議，民眾黨團也有，如果行政院願意接受、對總預算編列方式沒意見的話，就ok。

媒體追問主決議內容，林思銘指出，針對禁伐補償部分就是要依法編列，要用第二預備金或追加預算，但就是不能用基金，這樣就沒有違法的問題，而健保點值部分，待付委後在委員會跟相關部會做要求。

至於何時討論主決議，林思銘說，或許可以在質詢完畢後，先休息一下，朝野針對這幾個提案協商一下，再繼續開會。（編輯：蘇龍麒）1131105