本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
議員考察見大巨蛋外野座椅區漏水 北市：勘查若屬實將開罰
首頁 / 政治
總預算案
新聞專題
總預算案1/103
首頁 / 政治

總預算案是否付委審查傍晚見真章 藍擬提主決議

2024/11/5 13:54（11/5 14:24 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇台北5日電）外界關注總預算案是否能於5日付委審查，國民黨立法院黨團書記長林思銘今天受訪說，國民黨團將開黨團大會討論，也將提出相關主決議，如果行政院接受的話就ok，希望有好的結果。

114年度中央政府總預算案僵局備受關注，朝野1日、5日邀請行政院長卓榮泰到立法院報告編制經過，外界關注5日詢答結束後，總預算案能否付委審查。

立法院程序委委員會今天中午開會討論8日至12日的院會議程，針對報告事項與討論事項，國民黨立法院黨團希望議事日程草案送院會處理，民進黨立委反對。

會議主席、民進黨立委沈發惠說，原本大家希望透過協商，讓議程不要確定，但他認為程序委員會的職責就是確定議程，國民黨團提案把議程送大會處理，那就進行處理。

表決結果，在場藍白立委挾人數優勢，以10比8贏過民進黨立委，因此將本次議程草案提報院會處理。

林思銘會後受訪表示，下午要處理總預算案會不會付委審查，國民黨團也會開黨團大會來做決定，為了預防總預算案萬一沒有付委審查的話，在沒有確定議程下，保留善意空間，讓行政院對在野黨的主張有因應空間，8日的院會還可以做處理，讓議程比較活一點。

國民黨團態度為何，林思銘指出，希望今天有好的結果，他覺得可能性很大。

林思銘也說，針對禁伐補償、健保點值及公糧收購議題，國民黨團會提主決議，民眾黨團也有，如果行政院願意接受、對總預算編列方式沒意見的話，就ok。

媒體追問主決議內容，林思銘指出，針對禁伐補償部分就是要依法編列，要用第二預備金或追加預算，但就是不能用基金，這樣就沒有違法的問題，而健保點值部分，待付委後在委員會跟相關部會做要求。

至於何時討論主決議，林思銘說，或許可以在質詢完畢後，先休息一下，朝野針對這幾個提案協商一下，再繼續開會。（編輯：蘇龍麒）1131105

#中央政府
#行政院長
#沈發惠
#林思銘
#國民黨團
#民眾黨團
#民進黨
#卓榮泰
#國民黨立法院黨團
#總預算
延伸閱讀
總預算案僵局 綠籲11/5詢答後循慣例付委審查卓榮泰：總預算案是台灣大事 也是世界重要事總預算案是否付委 藍白11/5各開黨團大會討論卓榮泰：禁伐補償用基金最方便 追加預算爭議較少
林思銘
綠質疑在野黨修財劃法搬錢給地方 藍嗆民進黨雙標卓榮泰：兩院尊重憲法預算法 可找出禁伐補償財源
沈發惠
總預算案將再協商朝野保持善意 立院新議程待定荷蘭新國會接待台灣立法院訪問團 延續挺台力道
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
中央總預算案卡關 卓榮泰：恐影響軍購合作國際信用
172.30.142.54
更多編輯台推薦新聞：