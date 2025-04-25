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首頁 / 政治

遭時代力量控無照駕駛應辭職 林思銘反指竊用個資

2025/4/25 12:01（4/25 12:41 更新）
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時代力量發言人鄭宇焱（左）及政策研究員林靖豪（右）25日指控國民黨立委林思銘涉嫌無照駕駛，應辭職下台。中央社記者余曉涵攝 114年4月25日
時代力量發言人鄭宇焱（左）及政策研究員林靖豪（右）25日指控國民黨立委林思銘涉嫌無照駕駛，應辭職下台。中央社記者余曉涵攝 114年4月25日
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（中央社記者余曉涵、王承中台北25日電）時代力量發言人鄭宇焱今天說，收到民眾檢舉，國民黨立委林思銘涉嫌無照駕駛，應辭職下台，呼籲交通部依法處罰。林思銘表示，若有違規事證，請依法調查，但有心人士竊用他個資，將研擬進行法律追究。

時代力量今天赴交通部轉交國民黨立委林思銘疑似無照駕駛的事證，時代力量發言人鄭宇焱說，根據民眾檢舉內容，林思銘是交通違規慣犯，曾經遭到開罰300次，且駕照因記點被吊扣期間，再度因交通違規被舉發開罰，顯示林思銘涉嫌無照駕駛。

鄭宇焱指出，無照駕駛是很嚴重的違法行為，依法可處6000元至2萬4000元罰鍰，並吊銷駕照，如果民眾檢舉內容屬實，林思銘應該要勇於負責，辭職下台，交通部也應該主動調查並依法處理。

時代力量政策研究院林靖豪說，類似案件並非個案，目前針對駕照吊扣期間的違規行為，要當場查獲才可以舉發，明顯是一大漏洞，呼籲駕照吊扣與違規紀錄系統應該要建立自動勾稽機制，才能喝止不適任駕駛人違法上路。

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對此，林思銘今天透過新聞稿表示，針對時代力量指控他涉犯交通違規情事，若有違規事證，請主管機關單位依法調查處理。他將持續秉於職責，努力為新竹縣民眾服務，以實際行動為新竹民眾謀福利以及增進公共利益。

林思銘也質疑有心人士是否竊用他的個資查詢，他表示，如此濫用個資的行為實令人不齒，對於濫用個資的行為，也會研擬進行法律追究，以正視聽。立委的個資尚且如此被輕易的竊用，更何況是一般市井小民。敬告相關綠營側翼，勿藉此橫生事端，意圖藉此刺激大惡罷。（編輯：林恕暉）1140425

林思銘
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