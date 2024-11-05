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中央總預算案卡關 卓榮泰：恐影響軍購合作國際信用

2024/11/5 12:35（11/5 12:51 更新）
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立法院會5日繼續邀請行政院長卓榮泰（中）率同相關部會首長列席報告並備質詢，圖為卓榮泰與行政院主計總處主計長陳淑姿（右）、行政院人事行政總處人事長蘇俊榮（左）同台備詢。中央社記者謝佳璋攝 113年11月5日
立法院會5日繼續邀請行政院長卓榮泰（中）率同相關部會首長列席報告並備質詢，圖為卓榮泰與行政院主計總處主計長陳淑姿（右）、行政院人事行政總處人事長蘇俊榮（左）同台備詢。中央社記者謝佳璋攝 113年11月5日
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（中央社記者陳俊華台北5日電）中央政府總預算案卡關，恐影響明年軍公教加薪3%。行政院長卓榮泰今天說，軍公教人員調整待遇還可以訴諸於理，但人民健康需求一日不可等，國際軍購合作牽涉國際信用，是更嚴重程度問題。

立法院會今天邀卓榮泰率同相關部會首長列席，報告114年度中央政府總預算案及中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案編製經過，並備質詢。

民進黨立委王定宇質詢時指出，總預算案前景不明，若持續下去，明年度新增項目都無法做，例如軍公教要調薪3%、健康台灣深耕計畫、軍購案等都恐受影響。

卓榮泰答詢時表示，這是目前遇到的困難，因為軍公教待遇調整經費需新台幣272億元，中央政府要補助給地方90億元，而地方自己要編50億元，「這個沒有過，他們不曉得怎麼編」，法源就沒有了。

人事行政總處人事長蘇俊榮說，整個程序就要等立法院把預算列入討論後才能作業，王定宇詢問，最壞狀況是總預算案都沒審查，軍公教加薪3%還要不要調，蘇俊榮表示，「調薪的3%就不可能發了」。

至於是否可能在明年過年前發放，蘇俊榮指出，主要看何時可通過總預算案，主計總處也還需要作業時間，如果可以早一點通過，就比較有機會在過年前發。

此外，王定宇指出，新增項目包括潛艦國造後續艦，預算若不審查，後續有何計劃。國防部長顧立雄回應，不只是潛艦國造後續艦，還有快速布雷艇、無人機產業園區開發案、新式步槍，以及機密建案等，預算如果沒辦法順利審議的話，就無法如期推動。

顧立雄進一步指出，國防預算一定要尊重立法院決議，要通過後才能推動。卓榮泰表示，軍公教人員調整待遇，還可以跟軍公教人員訴諸於理，但人民健康需求一日不可等，國際軍購合作牽涉國際信用，是更嚴重程度問題。

王定宇詢問，明年將配發2萬5000把新式步槍，牽涉第一線主要戰力，兵工廠是否能先製造。顧立雄說，還是可以做，問題是預算沒通過經費不能撥下去，如果沒辦法在這會期通過，當然會影響；國防預算如果不能審議通過，國際間對台灣自我防衛能力的決心會有所質疑。（編輯：林淑媛）1131105

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