美議員晤台跨黨派立委團 擬訪台了解抗中策略

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（中央社記者鍾佑貞華盛頓29日專電）美國軍委會參議員希伊今天會晤台灣立委訪美團後表示，未來有意首度訪台。與會立委王定宇指出，希伊於會中表示希望近身觀察台灣抵抗中國威脅的方式。立院副院長江啟臣則說，除了安全議題，雙方也交流經貿議題。

台美國會議員聯誼會組團訪美，江啟臣及國民黨立委張智倫、黃健豪、民眾黨立委林憶君昨天抵美後，已拜會哈德遜研究所（Hudson Institute）及美國全國製造業協會（NAM）。

民進黨立委王定宇、邱議瑩、張雅琳今天抵達華府，與江啟臣一行人會合後拜會眾議院「國會台灣連線」共同主席狄亞士巴拉特（Mario Diaz-Balart）及貝拉（Ami Bera）、參議員藍克福特 （James Lankford）及希伊（Tim Sheehy）等。

海豹部隊出身的新科參議員希伊會後對媒體表示，台灣是美國重要的貿易夥伴，在半導體和電腦晶片領域更是如此，因此保持堅實的關係非常重要，「這也是我們將要做的」。他將試著規劃於11月出訪太平洋地區，包括台灣及韓國。

除了與參議院軍委會成員討論安全等傳統議題，江啟臣說，今天交流的議題幾乎涵蓋所有台美聚焦的事項，包括近期備受關注的關稅、經貿互動。即便每個議員關切的議題不同，但對台美關係的支持度不因政府更迭而改變。

江啟臣指出，此行仍以推動「台美快速雙重稅收減免法案」為主，因為法案涉及後續台灣廠商赴美投資的規畫。此外，這項法案已經獲眾議院通過，就等參議院支持。

「台美快速雙重稅收減免法案」在美國上屆國會會期闖關失利後，於新一屆國會捲土重來，今年1月在眾議院以423票同意、1票反對通過。法案後續需送參院表決通過、經美國總統簽署後生效。

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訪團今天行程緊湊，於國會穿梭時巧遇民主黨參議員昆斯（Chris Coons）及馬基（Ed Markey），兩人都表示對台灣的支持。昆斯才於本月中訪台；馬基1979年擔任眾議員時，曾投票支持「台灣關係法」，是目前美國國會少數曾參與「台灣關係法」立法且仍在任的議員。

立委團停留美國期間，將拜會國會情報、外交或軍事委員會議員、智庫傳統基金會（Heritage Foundation）及行政部門等，並於返台前舉行媒體茶敘，分享此行心得。（編輯：陳慧萍）1140430