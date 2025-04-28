台美國會議員聯誼會赴美 王定宇：會見該見的人

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（中央社記者吳睿騏桃園機場28日電）台美國會議員聯誼會組團到美國推動國會交流，團長王定宇今天在桃園國際機場表示，除與重量級國會議員交流，聚焦軍事、情報及外交委員會，行政部門「會見到該見的人」。

台美國會議員聯誼會長王定宇、民主進步黨籍立法委員邱議瑩與張雅琳傍晚5時許陸續抵達桃機，完成報到手續，準備在晚間搭機前往美國。

王定宇接受媒體聯訪表示，立法院每年都與美國國會互訪，去年由於美國總統大選而延到今年，美國也關心台灣安全、軍備，加上關稅與經貿等重要議題，訪美行程就決定在4月底、5月初；這時美國國會正在開會，訪團可與相關重要人士見面。

他說，這次是跨黨派訪團，希望呈現各黨派在國家利益一致，他特別敦請立法院副院長江啟臣任榮譽團長，他是團長，相關行程、預算動支上週討論完成，希望在國內縱使大家意見再怎麼不同，面對外交、安全與經貿等人民共同利益，「我們在外面能展現一致的聲音。」

王定宇表示，感謝外交部協助，除在聯邦參議院、眾議院與重量級國會議員交流，行政部門部分，為國家利益，尊重外交部及美國國務院相關協調結果。

智庫部分，王定宇說，只安排傳統基金會（Heritage Foundation），畢竟基金會與美國總統川普（Donald Trump）政府間政策及相關溝通平順密切。

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王定宇表示，7名團員希望在美國幫助提升台美關係，特別關稅談判還是由行政部門代表主責，訪團可建構較好氛圍，讓台美經貿盡快塵埃落定，讓台灣業者或經貿出口實質獲益。

江啟臣27日與中國國民黨籍立委張智倫、黃健豪與台灣民眾黨籍立委林憶君搭機赴美。（編輯：李明宗）1140428