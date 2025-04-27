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立院副院長江啟臣率團訪美 盼爭取台美都有利關稅

2025/4/27 23:02（4/28 16:18 更新）
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立法院副院長江啟臣（右2）27日晚間帶隊訪問美國，行前在機場與國民黨立委張智倫（右）、黃健豪（左2）及民眾黨立委林憶君（左）振臂留影。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 114年4月27日
立法院副院長江啟臣（右2）27日晚間帶隊訪問美國，行前在機場與國民黨立委張智倫（右）、黃健豪（左2）及民眾黨立委林憶君（左）振臂留影。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 114年4月27日
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（中央社記者吳睿騏、陳俊華桃園機場27日電）立法院副院長江啟臣今天晚間率團訪美，江啟臣表示，希望爭取對雙方都有利，特別是產業界關心相對較低的關稅，未來希望除軍購外還有其他所需的採購，並列入雙邊平衡貿易計算中。

江啟臣晚間9時30分許抵達桃園國際機場，與國民黨立委張智倫、黃健豪，民眾黨立委林憶君搭機赴美。民進黨立委王定宇、邱議瑩與張雅琳，則於明天出發。

江啟臣接受媒體聯訪表示，此行主要還是國會外交，只是意義、內容及時間點較過往特殊，主要是因應川普政府4月初提出對等關稅對各國造成的壓力，現處於暫緩實施的90天時間內，美國會啟動與各國談判，訪團希望爭取對雙方都有利，特別是很多產業界關心的關稅問題，當然希望能爭取到相對較低的關稅。

江啟臣指出，台美間的產業有很多可分工合作，最近他及行政部門也跟很多產業界、或是工會與代表等舉辦座談，大家都希望台美間的談判不要拖太久，也希望關稅談出來能夠「越低越好」，降低關稅的壓力。

江啟臣強調，台美間的經貿關係實際上是互補，且可以相互合作，這部分應全力說服美國，不管是在官方或產業界，在安全上也希望能夠跟相關的行政部門討論，除軍售外，也能夠有更多國防安全上的合作。

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此外，王定宇今天表示，次訪團預計29日會在華盛頓進行正式拜會，拜訪對象包含美國參眾兩院的國會議員，以及與部分行政官員溝通交流，另外也將與對美國政府有影響力的智庫進行意見交換。

王定宇指出，會談主題包括台灣安全議題，包括台灣在印太地區第一島鏈的重要性，台灣國防預算提高、台美互相合作；對等關稅議題方面，也希望促進台美之間的瞭解，幫助行政部門談判達到互利、共榮的結果。（編輯：林克倫、楊凱翔）1140427

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