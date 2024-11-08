川普當選牽動兩岸 韓國瑜：我不是韓半仙無法算命

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（中央社記者劉冠廷、范正祥台北8日電）美國共和黨總統候選人、前總統川普勝選，立法院長韓國瑜今天表示，對於川普當選未來的變化，各國領袖心中就是4個字「密切觀察」，他也無法給答案。兩岸關係就像3個圖型，最擔心就是可能讓台灣出現浩劫的「鏈球型」，不是獨就是統，沒有其他選擇。

立法院副院長、啟思民本基金會董事長江啟臣今天下午在立法院舉行「啟思國際高峰論壇」，邀請專家學者討論美國總統大選結果對全球地緣政治、台美陸關係的影響，以及台灣在新形勢下的戰略定位。

韓國瑜到場致詞，肯定江啟臣有深厚學養，未來前途看好。他也提到，他跟指江啟臣合作，就像將來川普跟范斯（JD Vance），合作無間、愉快。

韓國瑜談及，地緣政治跟兩岸關係真的很重要，壓力也很大，因為世界各地的領袖，恐怕心中都只有4個字，就是「密切觀察」。

韓國瑜指出，台灣安全要靠4隻腳，1隻腳維護中華民國，另1隻腳維護民主自由，第3隻腳維護好美台關係，第4隻腳維護好和平的兩岸環境。但偏偏第3、第4隻腳像麻花捲一樣，是連動互動的，值得密切觀察，但他也無法給出答案，「我是院長不是韓半仙，無法算命」。

韓國瑜也說明，應特別注意副總統當選人范斯，范斯才40歲，成長過程艱辛，父母離異，母親吸毒，走到人生完全沒有方向時去當兵，改變了命運，讀大學後再拿到博士學位。如果共和黨體制有卓越表現，對台灣、世界各國的挑戰絕對不是4年，可能是12年，共和黨連續推進12年，走美國優先的路線，對世界、亞洲，尤其是東北亞的影響，對大家安身立命的台灣的影響，不是開玩笑的。

韓國瑜表示，兩岸關係像3個圖型，70年前到50年前這20年，兩岸好像「橄欖型」，兩頭尖肚子大，肚子大代表中央政府一錘定音，可以做一切決定，而兩邊尖尖是主張獨立、統一，但下場一定不好。到了70年代，兩岸變成「狗骨頭」形狀，黑名單解禁、黨外支持台獨異議分子可以回到台灣，同時也開放老兵探親、解除黨報禁。

韓國瑜提到，他最擔心的是第3個圖型，可能會讓台灣出現浩劫的「鏈球型」，兩個球體大，中間連結細細的，沒有中堅力量，逼著台灣人民，不選獨就是選統，所以他欣然見到總統賴清德喊中華民國生日快樂，也希望中華民國正統力量能夠持續壯大並且堅定存在。

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韓國瑜強調，未來海峽兩岸的變化，「狗骨頭」是最佳型狀，中華民國堅定存在、屹立不搖，獲得2300萬台灣民眾的認同，還有全球4000萬以上華人認同，這比什麼都重要。

此外，國民黨立委王鴻薇今天表示，依照慣例，過去都是由立法院長籌組美國總統就職慶賀團，希望民進黨政府尊重慣例，這次能夠由韓國瑜擔任慶賀團團長赴美慶賀川普就職，不要「卡韓」。（編輯：林興盟、張若瑤）1131108