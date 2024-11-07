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陳其邁反對倉促修財劃法 盼立院回歸委員會審查

2024/11/7 13:55（11/7 14:36 更新）
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立法院財政委員會6日初審財劃法部分條文修正草案，高雄市長陳其邁（圖）7日表示，非常反對倉促修法，中國國民黨版修法草案不公平且不合理，希望立法院長韓國瑜召集朝野立法院黨團，回歸委員會審查。中央社記者張已亷攝 113年11月7日
立法院財政委員會6日初審財劃法部分條文修正草案，高雄市長陳其邁（圖）7日表示，非常反對倉促修法，中國國民黨版修法草案不公平且不合理，希望立法院長韓國瑜召集朝野立法院黨團，回歸委員會審查。中央社記者張已亷攝 113年11月7日
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（中央社記者張已亷高雄7日電）高雄市長陳其邁今天表示，非常反對倉促修財政收支劃分法，中國國民黨版修法草案不公平且不合理，希望立法院長韓國瑜召集朝野立法院黨團，回歸委員會審查。

立法院財政委員會昨天初審財劃法部分條文修正草案，國民黨籍財委會召集委員陳玉珍在國民黨籍立法委員包圍下，宣布進入逐條討論，快速宣讀相關條文，在未獲修法共識下，全案保留送出委員會。

陳其邁上午到高雄鼓山區出席「經典Odyssey」影像體驗特展開幕記者會前，接受媒體聯訪表示，財劃法對高雄發展非常重要，預算分配意味資源分配能否均衡、不擴大區域發展失衡等，但草案卻補助金字塔頂端的台北市，首都保留3％分配款，高雄沒有，非常不合理。

他說，國民黨版還呈現「預算逆分配」現象，如台南市人口較彰化縣多，拿到的統籌款卻比彰化少約新台幣34億元，「只能說國民黨版本的數學真的不好」，這是不公平分配公式。

陳其邁再以高雄與台中市為例表示，從統籌分配稅財源中的所得稅、營業稅及貨物稅計算，高雄2023年貢獻稅收較台中多，但獲分配數目卻少台中約27億元。

他說，國民黨版忽略地方政府招商拚經濟及改善財政努力等，沒併入權重，僅以人口數當分配基礎，「非常不公平。」

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陳其邁表示，應由行政院召集地方政府討論各種不同指標，不要倉促修法而造成區域失衡，希望韓國瑜召集朝野黨團，將議事爭議盡速回歸委員會審查，或應由中央與地方討論整體財政收支相關指標後，再由立法院審查，他非常反對倉促修法，「這個不是小事。」

此外，陳其邁說，事權分配隨財源分配調整，各縣市財政差異會影響中央與地方在公共建設負擔比例不同，如果財源大幅調整，事權分配比例也要同樣調整，這對國家整體財政是重要關鍵，不要只想到財劃法淪為地方政府搶錢，須顧慮國家整體財政健全與區域均衡發展。（編輯：李明宗）1131107

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