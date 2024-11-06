川普勝選 韓國瑜：台灣在政治安全經濟挑戰只會更大

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（中央社記者劉冠廷台北6日電）美國共和黨總統候選人、前總統川普宣布勝選。立法院長韓國瑜今天說，今天美國總統出爐，台灣未來在政治安全、經濟上的挑戰只會更大不會更小；而台灣的安全就是要維護中華民國、民主自由，維護好美台關係及維護和平的兩岸環境。

中華民國工商建設研究會今天晚間舉辦第18、19屆理事長交接典禮暨聯誼晚會，包括韓國瑜、台北市長蔣萬安、新北市副市長劉和然，與國民黨主席朱立倫、副主席連勝文皆出席參加。

韓國瑜在致詞時表示，「窮山惡水出刁民，貧賤夫妻百事哀」，經濟是所有社會最重要的支柱，最重要的基礎核心。環顧世界，局勢並不太平，今天美國總統出爐，台灣未來在政治安全、經濟上的挑戰，可以很確定只會更大不會更小。

韓國瑜表示，如同桌子有4腳支撐，台灣安全也要有4支腳，包括維護中華民國、維護民主自由、維護好美台關係、維護好和平的兩岸環境。所以工商建研會除了致力經商、衝刺經濟外，也擔負兩岸交流、和平開展、和平訊息的傳遞。祝福兩岸關係能夠行穩致遠，和平繁榮。

朱立倫則是在受訪時談到對於這次美國總統大選的看法，他表示，這一次共和黨獲勝，最重要的原因還是經濟因素，對任何一個執政當局來講，最重要的就是民眾的感覺，像是荷包有沒有變薄。

朱立倫說，美國的通貨膨脹，的確是比較嚴重的問題，就像在台灣，如果年輕人都買不起房子，大家都覺得賺不到錢，就會對執政黨形成最大的壓力。

此外，針對國民黨副主席夏立言8日前往美國華府，將與哪些領域人士會面，朱立倫沒有透露太多，朱立倫說，國民黨要透過交流，對於未來一些潛在的川普政府重要人士，進行意見交流。（編輯：翟思嘉、楊凱翔）1131106