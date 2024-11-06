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財劃法審查爆發衝突 韓國瑜籲理性問政維護國會形象

2024/11/6 18:01
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（中央社記者范正祥台北6日電）立法院財政委員會今天早上繼續審查財劃法部分條文修正草案時，爆發激烈衝突。立法院長韓國瑜傍晚發布新聞稿表示，朝野各黨團應秉持理性問政，約束所屬成員，共同維護國會形象。

立法院財政委員會今天繼續審查財劃法部分條文修正草案，國民黨團清晨就由黨團總召傅崐萁親自領軍，率領多位立委在會議室門口等候開門，第一時間進場備戰。財委會本週輪值會議主席、國民黨立委陳玉珍在開會後3分鐘，宣布財劃法修法審查完竣送出委員會，散會。

新聞稿指出，針對今天立法院財委會審查「財政收支劃分法」會議過程中，因會場秩序混亂，而造成立委受傷，韓國瑜除表達憂心外，並強調中華民國是民主國家，立法院為國家最高立法機關，朝野各黨團應秉持理性問政，約束所屬成員，共同維護國會形象。

此外，韓國瑜呼籲，立委都是國會同事，彼此間應珍惜難得情誼，互相尊重。（編輯：蘇龍麒）1131106

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