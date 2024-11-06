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川普發表勝選談話 朱立倫祝賀盼促成區域和平穩定

2024/11/6 16:48
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（中央社記者劉冠廷台北6日電）美國總統選舉共和黨候選人川普發表勝選談話，國民黨主席朱立倫透過黨駐美代表處向共和黨表達祝賀，賀電也由國際部轉交美國在台協會台北辦事處；朱立倫表示，期待川普延續前一任期調解地緣衝突的努力，全力促成區域局勢的和平穩定。

美國總統大選仍在進行投開票，共和黨總統候選人、前總統川普今天抵達佛羅里達州發表勝選談話，表示接下來將會是美國的「黃金年代」。

國民黨下午透過新聞稿指出，朱立倫於第一時間透過黨駐美代表處向共和黨表達祝賀，賀電也由國際部轉交美國在台協會台北辦事處。朱立倫指出，國民黨與共和黨擁有超過百年情誼，兩黨同屬國際民主聯盟，且皆致力於打造更有效率的政府體制、更有競爭力的經濟環境、以及更穩定公平的國際秩序。祝賀美國再一次完成民主選舉，祝福兩黨繼續展現先進民主國家的風範，完成和平輪替。

朱立倫表示，美國是世界民主陣營中最關鍵性的角色，川普提出「讓美國再次偉大」的願景、邊境安全的優先政策、以及減稅和穩定物價的政策，這不只得到美國多數民意的支持，也得到世界各國的高度重視。他相信台灣在川普關注的眾多議題上累積了不少經驗，國民黨非常期待透過國會、智庫，和青年交流拉進台美關係。

朱立倫期待，川普有4年執政經驗，任內主導眾多友台法案、並協助台灣強化自我防衛，國民黨也期待川普延續前一任期調解地緣衝突的努力，展現其面對槍擊的領袖氣質，全力促成區域局勢的和平穩定。國民黨會繼續秉持「親美友日和陸」的外交政策，在「強化國防」與「交流對話」的「2D戰略」基礎上，讓台美關係更穩定、更密切。

朱立倫指出，國民黨將由副主席夏立言和國際部主任黃介正代表訪美，率黨駐美代表秦日新自8日起，在華府密切拜會美國各界友人。朱立倫也指示代表團循既有管道，在訪美期間與共和黨交接小組取得聯繫，確實傳達台灣多數民意對和平現狀的堅持。（編輯：林興盟、翟思嘉）1131106

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