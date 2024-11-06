川普勝選 外交部：已轉致賴總統賀函盼強化合作

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（中央社記者楊堯茹台北6日電）外交部今晚表示，美國共和黨總統參選人川普及副總統參選人范斯篤定當選，外交部表達誠摯祝賀，已請駐美國代表處轉致總統賴清德致川普的賀函，也表達期待在台美緊密友好夥伴關係的基礎上，進一步強化與川普政府的合作。

外交部晚間發布新聞稿指出，第60屆美國總統大選投開票作業已於美東時間5日陸續展開，截至台北時間6日晚間的開票結果顯示，川普（Donald Trump）及范斯（J.D. Vance）所獲選舉人票數已超過當選門檻270票，篤定當選。

外交部表示，台灣與美國不僅共享自由、民主及人權等核心價值，在政治、安全與經濟等各項領域更是合作無間的全方位夥伴。政府期盼與美國新政府繼續密切合作，積極強化雙邊關係，並共同努力促進印太區域及世界的和平、穩定與繁榮。（編輯：謝佳珍）1131106