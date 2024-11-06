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朱立倫：無論大選結果如何 持續與美國兩黨密切合作

2024/11/6 15:32
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（中央社記者劉冠廷台北6日電）國民黨主席朱立倫今天表示，美國總統大選正在開票，不管最後選舉結果如何，都要持續跟美國兩黨保持密切合作關係，畢竟在民主陣營中，美國還是最關鍵性的角色。

2024美國總統大選開票中，截至台灣時間6日下午1時，多家美國媒體即時開票數據顯示，川普以230票暫時領先，賀錦麗獲209票。

朱立倫今天下午在國民黨中常會表示，美國總統大選正在開票，目前情況是川普領先，可能稍後發表勝選演說。

他說，國民黨長期與美國共和、民主兩黨保持密切關係，對於大選結果，一方面表達祝福，希望未來台美關係更穩健密切，但不管最後選舉結果如何，都要持續跟美國兩黨保持密切合作關係，畢竟在民主陣營中，美國還是最關鍵性的角色。

朱立倫說，國民黨副主席夏立言與國際部主任黃介正8日將到美國華府訪問，與美國政府、國會、智庫等重要人士會談，希望國民黨跟美國重要政黨，保持密切合作關係與聯繫。

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談到立法院朝野針對財劃法修法進行攻防，朱立倫說，謝謝國民黨立法院黨團總召傅崐萁、書記長林思銘、財政委員會召委陳玉珍的辛苦，以及黨團成員努力。相關修正草案已送出委員會，未來將進行朝野協商，盼朝野黨團一同用智慧、耐心、合作、團結的心，為台灣民主扎下深厚基礎。

此外，馬英九基金會向教育部提出專案申請，邀請包含北京大學等7所大陸大學師生於27日訪台。朱立倫表示，感謝馬英九基金會邀請大陸學生到台灣訪問，歡迎所有國際或大陸學生、年輕朋友到台灣參訪，希望能與國民黨青年團及年輕幹部，有更多機會彼此交流，深化兩岸關係。（編輯：翟思嘉、謝佳珍）1131106

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