藍白落實刪延任條款 NCC：恐影響打詐及廣電案審議

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（中央社記者潘姿羽台北9日電）在野黨將NCC組織法修正案排入立法院會議程，力求落實刪除委員延任條款。NCC今天表示，未來委員會議恐怕連會都開不成，將影響打詐、廣電案件審議等進度，盼立法院審查通過新委員，讓委員會議能儘速正常運作。

立法院7月中旬三讀通過國家通訊傳播委員會（NCC）組織法修正案，刪除延任規定，避免委員延任；但因三讀通過的組織法修正案還沒正式施行，行政院指定由NCC副主委翁柏宗從8月1日起延任，並代理主委職務。

不過，行政院的舉動引發在野黨立委不滿，紛紛再提出NCC組織法修正案，將現行條文中「本法施行日期，由行政院以命令定之」的文字刪除，改成自公布日施行。由於議案已過協商冷凍期，藍白喊出不排除最快12日、最遲15日處理；一旦三讀通過，NCC將只剩3位委員。

NCC官員告訴中央社記者，照此情況發展，以後開會都沒辦法開，運作直接停擺，各界矚目的打詐也無法進行，期盼立法院審查通過新委員，讓委員會議能儘速正常運作，以降低對通訊傳播產業的影響。

NCC為因應委員人數未達總額過半數，恐無法開會，7月時提出因應辦法，修正國家通訊傳播委員會議審議事項及授權內部單位辦理事項作業要點、NCC分層負責明細表、委員會議議事要點及法制作業要點。

NCC此前說明，要點修正後，有58項事項依修正規定，授權主任委員或代理主任委員召開委員諮議會議討論後決定；但仍有104項事項依法只能由委員會議處理，包含廣電事業股權轉讓、變更名稱或負責人、衛星廣播電視事業之營運計畫變更等。（編輯：林克倫）1131109