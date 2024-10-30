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NCC納管干擾槍及遮蔽器 最快11月上路

2024/10/30 15:22
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（中央社記者潘姿羽台北30日電）國家通訊傳播委員會（NCC）今天審議通過「應經核准之電信管制射頻器材」等3項修正草案，正式納管干擾槍及遮蔽器，讓這類器材從過去的專案核准，未來可正式進口，但必須循正式流程，管理規範更為明確，修正草案預計11月初發布施行。

NCC今天委員會議審議通過「應經核准之電信管制射頻器材」修正草案、「電信管制射頻器材製造輸入及申報作業管理辦法」修正草案及「電信管理業務規費收費標準」第14條修正草案。

NCC說明，考量矯正機關及關鍵基礎設施管理機關有防止未經許可通訊的需求，以及維護設施安全等目的，因此將無線發射設備、收發設備（干擾槍、遮蔽器）納管，使抑制電波的電信管制射頻器材法制化。

NCC官員解釋，干擾槍屬於抑制無人機使用的器材，干擾槍運作上會抑制特定頻段，具備指向性特色，讓無人機通訊無法運作後慢慢降下來。遮蔽器則屬於抑制通訊的設備，可能應用在國安重地、監獄等處，手機在特定空間無法打電話，避免內部訊息流露。

另外，NCC表示，為了保障海上人員安全，以及國際救援隊或外國政府常來台協助救援工作，也增訂海上倖存者定位裝置（Maritime Survivor Locating Device, MSLD）項目及救災人員用的專用代碼，並加速MSLD及救災用電信管制射頻器材的通關程序。

NCC表示，作為電信管制射頻器材的主管機關，NCC將持續關注先進國家法規管制革新、傾聽外界意見，以及滾動檢討電信管制射頻器材相關法規，希望在推動法遵及維護國內電波秩序的前提下，提供民眾更優質、更便利的電信管制射頻器材使用環境，提升台灣通訊產業的國際競爭力。（編輯：潘羿菁）1131030

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