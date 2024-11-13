NCC面臨停擺風險 卓榮泰盼立院儘速審查人事案

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（中央社記者賴于榛台北13日電）立法院在野黨團拚最遲15日再次修法，落實刪除NCC委員延任條款，NCC恐面臨停擺。行政院長卓榮泰今天表示，期待立法院能儘速審查人事案，讓NCC合法、正常運作。

立法院7月中旬三讀通過國家通訊傳播委員會（NCC）組織法修正案，刪除延任規定，避免委員延任，但因三讀通過的組織法修正案還沒正式施行，行政院依法請NCC副主委翁柏宗自8月1日起延任，並代理主委職務。在野黨立委不滿行政院此舉，預計再度修法，將「本法施行日期，由行政院以命令定之」的文字刪除，改成自公布日施行。

上述修法一旦三讀通過，NCC將只剩3位委員，運作恐停擺。民進黨立院黨團總召柯建銘昨天表示，若新的修法三讀並經總統公告後，政院可能要再補提NCC人事。

卓榮泰今天出席行政院模範公務人員頒獎典禮前受訪表示，NCC人事案為前行政院長陳建仁時期提出，他在今年7月基於讓NCC正常運作，因此選擇代理主委，期待立法院除了將已經談好的人事案行使同意權之外，也能儘速排定議程，審查NCC人事案，才能讓NCC順利合法正常運作，解決問題。

原NCC主委陳耀祥、副主委翁柏宗、委員王維菁和林麗雲4人任期至7月31日，行政院4月底依法提名翁柏宗為委員兼主委、陳炳宏為委員兼副主委，以及新任委員羅慧雯及詹懿廉共4人名單函送立法院審查，但尚未獲通過。（編輯：張均懋）1131113