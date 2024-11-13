卓榮泰：政院組專案小組 研議強化台美合作

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（中央社記者賴于榛台北13日電）行政院長卓榮泰上午提及，政院專案小組將研究台美在經貿、國防等合作的新模式。他下午補充指出，未來美國政權和平移轉後，新人事將有新模式，因此政院將全面性研判如何加強台美科技、貿易及其他各項合作。

卓榮泰上午接見「全美台灣同鄉會2024返台參訪團」時指出，行政院由行政院副院長鄭麗君主持專案小組，針對台美經貿、國防、科技合作、民眾交流等議題，預計一個月內提出比現在更積極、更有力量的新方式，在美國政府交接後，強化與美方的接觸與合作。

他下午出席行政院模範公務人員頒獎典禮前受訪時補充表示，未來美國政權和平移轉後，新人事將有新模式，無論經貿、科技跟所有其他合作，台灣一定要在新國際形勢跟未來局勢發展下進行全面性研判，思考未來如何加強雙邊科技、貿易，跟其他各項合作。

卓榮泰也說，目前台美21世紀貿易倡議已經進入第二階段談判，議題觸及勞動、農業、勞工等，這些也都是未來合作事項，政府會持續加強。

此外，公務機關低薪受雇者聯盟今於行政院門口舉辦「起薪沒4萬，就是真低薪，政府根本沒良心」記者會，呼籲政府將起薪新台幣4萬元作為低薪標準，並調整各國營事業、機關受僱員工的待遇。

卓榮泰則說，最低工資近年來持續上攀，政府明年也對軍公教人員加薪，同時要求中央政府約聘、約僱，以及勞務承攬契約合作、勞務採購的人員，明年薪資都能達到最低工資的1.1倍；他表示，希望民間也能朝加薪努力，因此要求薪資揭露的最低薪資調整至新台幣5萬元，增加薪資的透明度等，期盼能夠政府帶頭、民間響應。（編輯：林興盟）1131113