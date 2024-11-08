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設運動產業發展中心 鄭麗君：行政法人扮重要角色【專訪】

2024/11/8 20:22（11/8 20:38 更新）
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行政院通過最晚民國114年8月成立運動部，行政院副院長鄭麗君（圖）8日接受中央社專訪時表示，隨著運動部成立，相關經費和資源一定會成長，將來會依照願景策略來做精準的規畫。中央社記者鄭傑文攝 113年11月8日
行政院通過最晚民國114年8月成立運動部，行政院副院長鄭麗君（圖）8日接受中央社專訪時表示，隨著運動部成立，相關經費和資源一定會成長，將來會依照願景策略來做精準的規畫。中央社記者鄭傑文攝 113年11月8日
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（中央社記者黎建忠台北8日電）運動部規劃朝1部、1署、3中心的方向成立；行政院副院長鄭麗君今天在接受中央社專訪時透露，包括新成立的國家運動產業發展中心在內，未來行政法人將扮演推動的重要角色。

根據教育部在10月17日的簡報提到，未來運動部將有「1部、1署、3中心」，1署為全民運動署，還有國家運動訓練中心、國家運動科學中心、國家運動產業發展中心3個行政法人；運動部設有國際事務司、競技運動司、產業及科技司、設施規劃司、綜合規劃司、適應運動司共6個司。

就在外界關注運動部長會是誰的同時，鄭麗君更在乎的是3個行政法人的角色和功能。「相關首長的人選，在既有的國家文官體系下，將採取雙軌制的方式廣納人才，可以從學術界、運動界當中聘用，但這個部分就還可以等到立法院討論過後再定案。」

鄭麗君提到，這次的運動部的組織條例，同步送出「運動產業發展中心」設置條例，成立行政法人的用意，就是可以更有彈性，能從民間取才，也可從文官轉任，因為是行政法人必須承擔公共事務，國家對於預算承擔也有責任，因為它扮演的是一個政府和民間之間的橋梁。

鄭麗君也指出，自己過去擔任文化部長時，就成立了「國家表演藝術中心行政法人」，並且統籌兩廳院、台中歌劇院、高雄衛武營，都可以讓行政法人的功能發揮到最大化，讓政府做事更有彈性。

鄭麗君也舉國家運動產業發展中心為例，除了可以網羅運動界的各方人才外，就是對於運動產業的影響。「我們現在想到的大部分都是職業運動，但其實比我們想像的更廣泛，如果全民運動做得好，社區運動、學生運動都可以產業化，像現在學生運動大多是綜合賽事，但單一項目賽事更能凝聚人心，增加社群的影響力，如果社區運動產業化，包括教練、運動器材、場地等，也都會跟著普及、提升。」

鄭麗君說道，運動產業是一個生態系，行政法人能扮演的角色非常多元，包括人才培育、促進投資、贊助球隊、舉辦賽事，「未來初期也會用國發基金先來點火，帶動民間企業的投資。」

鄭麗君也對行政法人的角色提出新看法，「未來我們可以從運動部也可以從法人派駐國外的代表，直接進行運動交流；也可以在大型國際運動會前，先派人駐點進行籌備、籌劃；也可以在各國際單項組織的所在地派駐人員，進行運科交流，這些都是行政法人可以靈活運用的地方。」

「我常開玩笑說，行政法人除了可以登月（國際事務），也可以落地（社區運動），尤其社區的全民運動，在籌備賽事、場地、器材、裁判等，都需要行政法人的幫忙。」鄭麗君說道。

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鄭麗君也再次強調，所謂全民運動也是看看台灣可以發展的運動就來發展，像是新興運動、台灣特色運動，像是山林、自行車、海域等，「我們希望多方面發展，也讓學生有更多選擇，就像我們常講的，除了要爭辦國際賽事外，也可以舉辦台灣品牌的國際賽事，這點就是4大目標中的國際參與。」

專訪尾聲，鄭麗君也透露，過去幾年都在休息，也花了很多時間陪小孩運動，「以前我喜歡打籃球，現在都在跑步，也會陪小孩打羽球，但現在重新擔任公職後，這樣的時間也變少了。只是我發現，從事喜歡的運動，真的可以讓人打從心底感到快樂，這也是每個人幸福的權利，所以才希望把運動變成文化的一部分。」（編輯：陳政偉）1131108

（中央社製圖）
（中央社製圖）
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