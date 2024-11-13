113年模範公務員頒獎 卓榮泰勉持續創新進步

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（中央社記者賴于榛台北13日電）今年度行政院模範公務人員名單出爐，中央與地方合計35人獲選。行政院長卓榮泰今天出席頒獎典禮時，勉勵公務員保持敏銳，隨時創新、進步，同時要誠意溝通，以民眾為優先，且要主動傳承，培育下一代。

為表揚公務人員對國家社會的貢獻，激勵公務人員士氣，行政院自民國82年起，每年辦理行政院模範公務人員選拔作業，今年度行政院模範公務人員名單，中央與地方合計35人獲選，行政院人事行政總處今天舉辦頒獎典禮。

卓榮泰出席頒獎典禮致詞時表示，今年獲選的35位行政院模範公務人員，無論是在數位轉型、犯罪查緝、國際事務、社會福利、災難搶救、地方基礎建設、創新服務等各個領域展現卓越的行政績效，值得大家祝賀及學習。

卓榮泰也細數幾名得獎者優異表現，像是台南市政府觀光旅遊局股長陳汶慈籌辦「2024台灣燈會在台南」，並打響「台南夏日音樂節─將軍吼」活動；嘉義縣政府農業處科長張建成致力推動智慧養殖漁業，運用科技強化漁業韌性及調適能力提升育成率，並積極推動養蚵產業計畫，提高產業競爭力，藉以引進青年從事漁業。

另外，卓榮泰說，環境部主秘蔡孟裕研訂全國「空氣污染防制方案」，改善空氣品質，同時也推動濁水溪揚塵防治改善方案；還有行政院交通環境資源處科長張世傑，完成了52項交通建設計畫，積極協調及辦理多項重大交通建設計畫審議作業，順利完成核定加速推動公共建設。

卓榮泰更笑著點名行政院主計總處公務預算處專門委員吳銘修，稱讚他負責撰寫行政院長赴立法院報告的總預算相關內容，總預算案若獲通過，一定是報告得宜。

他也勉勵公務員要保持敏銳，隨時創新、進步，同時對民眾及國會都要誠意溝通，以民眾為優先，且要主動傳承，培育下一代優秀的公務員，台灣成為繁榮、進步、公平的社會就指日可待。（編輯：林興盟）1131113