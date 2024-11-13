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卓榮泰：拚財劃法執行更公平 提升縣市競爭力

2024/11/13 15:40
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（中央社記者賴于榛台北13日電）立法院財政委員會日前完成財劃法初審，議事錄也已獲確認，行政院是否提出版本仍受關注。行政院長卓榮泰今天說，中央對目前財劃法的執行最有把握，未來將力求執行得更公平，也會加強財政能力較差縣市的競爭力。

卓榮泰今天在行政院秘書長龔明鑫、政務委員季連成、經濟部長郭智輝、金融監督管理委員會主委彭金隆、行政院人事總處人事長蘇俊榮等人陪同下，出席行政院模範公務人員頒獎典禮。對於政院是否提出財劃法修法版本，卓榮泰會前受訪時表示，中央經過仔細檢視與盤點後，認為目前的財劃法執行起來最有把握。

他表示，中央對地方的一般性補助、統籌分配稅款逐年增加，明年更將破兆，執行多年以來，已大幅改善地方負債，目前作法是中央政府最有把握執行的，未來也會力求執行得更公平。

卓榮泰也說，未來將透過積極方法，努力讓財政能力較差的縣市提升競爭力、財政力、經濟力，也會在財劃法修法進行朝野協商過程中，透過黨團表達相關作法與想法。（編輯：林興盟）1131113

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