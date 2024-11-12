逾百律師發起遊行反憲法訴訟法修法 民進黨團籲國民黨懸崖勒馬

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（中央社記者王揚宇、林敬殷台北12日電）超過百名律師認為國民黨立委翁曉玲等人提案修正憲法訴訟法，有癱瘓憲法法庭危險，因此發起遊行，全律會也認為此修法會動搖憲政秩序。民進黨立法院黨團今天表示，呼籲國民黨正視法律界的聲音，懸崖勒馬。

針對翁曉玲等人提案修正憲法訴訟法，153名律師認為修法後適用結果有實質癱瘓憲法法庭危險，因此發起16日律師守護憲法遊行。此外，全國律師聯合會11日發表聲明，指修正案將造成憲法法庭實質停擺的憲政危機，更將嚴重破壞台灣民主憲政秩序的根基，呼籲立法院各黨團勿通過提案。

民進黨立法院黨團今天召開輿情回應記者會，媒體詢問提及，翁曉玲稱這些是少數律師的意見，不會因少數意見影響修法。

民進黨立法院黨團書記長蔡易餘回應，翁曉玲想用立法的權力沒收憲法訴訟，等同沒收人民尋求憲法法庭進行權利救濟的機會，也是為了要讓未來國民黨的違憲、違法修法不要再被大法官宣告違憲，要用立法權架空司法權、大法官。

蔡易餘提到，全律會絕對沒有政黨傾向，如果翁曉玲要說少數律師是綠營的，只會讓更多律師看不下去，也希望國民黨一定要正視法律界的聲音、懸崖勒馬，期盼立法院長韓國瑜好好扮演立法院長的角色，不要配合國民黨。

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民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤補充說明，立法院司法及法制委員會審查憲法訴訟法部分條文修正草案時，藍白沒有針對事實內容充分對話，只想報復司法權，她也呼籲韓國瑜對於有政治爭議性的法案，例如憲法訴訟法、選罷法、財劃法等，不要跟民意對幹。

吳思瑤指出，韓國瑜今天下午將主持朝野協商，希望能一併協商司法院大法官人事同意權案的相關期程，不要讓憲法訴訟法修完後再處理大法官人事同意權案。（編輯：張若瑤）1131112

「拒絕憲訴法修惡、1116律師界守護憲法遊行」記者會12日在台大校友會館舉行，律師范瑞華（圖）出席發表看法。中央社記者趙世勳攝 113年11月12日

「拒絕憲訴法修惡、1116律師界守護憲法遊行」記者會12日在台大校友會館舉行，律師洪偉勝（圖）出席發表看法。中央社記者趙世勳攝 113年11月12日

「拒絕憲訴法修惡、1116律師界守護憲法遊行」記者會12日在台大校友會館舉行，律師賴中強（左）指出此次遊行由153名律師發起，希望社會各界人士一同參與，維護台灣民主自由法治。中央社記者趙世勳攝 113年11月12日