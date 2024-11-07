反對憲法訴訟法修法 153名律師發起守護憲法遊行

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（中央社記者林長順台北7日電）國民黨立委翁曉玲等提案修正憲法訴訟法，153名律師認為修法後適用結果有實質癱瘓憲法法庭危險，發起11月16日律師守護憲法遊行，號召律師站出來用行動表明守護憲政體制決心。

發起的153名律師今天發表聲明指出，立委翁曉玲等擬提案修正憲法訴訟法第4條，將現行以實際「現有總額」計算大法官人數的規定，修正為以「憲法增修條文法定總額15人」的方式計算，併擬同時修正同法第30條及第43條以提高憲法法庭作成判決及暫時處分的同意門檻，由原先過半數同意的門檻，提高為現有總額2/3同意始能作成判決或暫時處分的裁定。

聲明表示，法案修正後將導致憲法法庭毫無例外地均需有10位大法官以上參與評議才能作成憲法裁判，倘若大法官人數因故未能達於門檻時，依修正版本意旨，大法官將無法作成任何憲法裁判。

綜觀修正案的影響，不難發現修正案的真意並非在精進憲法訴訟法制，而是意在破壞憲法法庭的有效運作，且將實質造成憲法法庭癱瘓，如此一來，將使憲法適用上有疑義時將無從解決，憲法法庭保障人民的基本權及維持機關間權力分立分際的憲法誡命亦將形同具文。

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聲明指出，鑑於法案協商冷凍期11月18日屆至，期限後立法院隨時可強行表決。發起人等因見憲政秩序有陷於癱瘓、崩解之危險，本於律師保障人權、實現社會正義及促進民主法治的使命，發起11月16日律師守護憲法遊行活動。

聲明表示，他們將在11月16日穿上律師袍走上街頭，象徵著律師不只是在法庭上守護憲法，當憲政制度遭受危機的時候，律師們會團結一致，走到這塊土地需要我們的地方，共同守護憲法，守護法自由民主法治。他們號召所有的律師11月16日一起站出來，用行動向立法委員表明律師守護憲政體制的決心。（編輯：方沛清）1131107