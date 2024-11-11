反對憲法訴訟法修法 全律會：動搖憲政秩序

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（中央社記者林長順台北11日電）國民黨立委提案修正憲法訴訟法，全國律師聯合會今天發表聲明，指修正案將造成憲法法庭實質停擺的憲政危機，更將嚴重破壞台灣民主憲政秩序的根基，呼籲立院各黨團勿通過提案。

聲明指出，立法委員所提憲法訴訟法第4條、第30條、第43條及第95條修正案，將憲法訴訟法作成判決及裁定的計算大法官人數規定，由現有總額修正為法定總額，並將憲法裁判作成門檻提高法定總額的2/3。修正後憲法法庭的裁判至少須有10名以上大法官參與，且須有至少10名以上的大法官同意，才能做成憲法裁判。

聲明表示，本次修正案大幅提高憲法裁判的作成門檻，但也造成大法官若缺額或依法不能行使職權，而未達作成憲法裁判的門檻（如立法院未行使同意權、大法官因利益衝突而迴避審判、因病或其他個人主客觀因素無法參與審判等情形），憲法法庭將因大法官人數不足而無法作成任何憲法裁判。

此外，修正案要求10名以上大法官須達到一致同意始能憲法裁判的門檻，遠高於憲法訴訟法於2019年上路前的不當高門檻設計，亦將使憲法裁判的形成，重蹈2019年前憲法裁判難以作成的慘痛歷史經驗，甚至因其所設門檻高於2019年前的制度，恐將造成比過往慘痛經驗更為惡劣的制度結果。

聲明指出，雖然外國立法例亦不乏有作成憲法裁判最低大法官人數限制的設計，然其他國家為了避免大法官因人數不足而實質造成憲法法庭停擺的困境，均設有防止憲法法庭停擺的處理機制。本次修正僅片面大幅提高憲法法庭的運作門檻，而未有任何防止憲法法庭停擺的設計，對於憲政制度的危害，明顯可見。

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全律會表示，憲法法庭的憲政作用及功能，除了釐清及解決國家機關權力行使的分際及界限外，亦包括維護人民基本權利的核心作用。因此，憲法法庭一旦停止運作，將使其他國家機關的權力行使失去節制閥門及煞車，國家權力作為將難以有效節制，憲政秩序也將因此崩解，台灣引以為傲的自由民主憲政將無以維繫。

全律會認為，本次修法將造成憲法法庭實質停擺及癱瘓的結果，而此結果將造成憲法爭議無法解決、人民基本權利維護的需求遭實質剝奪，已嚴重動搖台灣自由民主憲政秩序的根基，因此，強烈呼籲立法院朝野各黨團切勿通過此極度不妥的修正提案，以維台灣民主憲政秩序的有效運作及避免憲法法庭停擺的憲政危機發生。（編輯：李錫璋）1131111