民進黨：藍白修憲法訴訟法 企圖癱瘓憲法法庭

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（中央社記者葉素萍、林敬殷台北12日電）國民黨立委翁曉玲等提案修正憲法訴訟法，民進黨今天說，這是加嚴憲法法庭運作門檻，企圖造成憲法法庭癱瘓，藍白立委繼擴權修法遭宣告違憲後，再度聯手修法，破壞權力分立的憲政架構，呼籲藍白立委懸崖勒馬。

民進黨發言人戴瑋姍、律師黃帝穎、陳又新今天召開「才違憲又毀憲？藍白惡修憲訟法 癱瘓憲法法庭」記者會。

戴瑋姍指出，翁曉玲提案修正「憲法訴訟法」，將現行以實際「現有總額」計算大法官人數的規定，修正為以「憲法增修條文法定總額15人」的方式計算，同時提高憲法法庭作成判決及暫時處分的同意門檻，由原先過半數同意的門檻，提高為現有總額2/3同意，始能作成判決或暫時處分；這擺明癱瘓憲法法庭運作，恣意將立法權獨大，企圖將立法權凌駕於司法權。

戴瑋姍表示，過去大法官透過釋憲，保障人民權利，守護婚姻平權價值，翁曉玲為首的藍白立委聯手修法，癱瘓憲法法庭，打破憲政體制最後一道防線。

黃帝穎指出，翁曉玲所提案修法，第一，將現有總額改成法定總額，現有總額是指目前有多少法官都可以開庭，若改成法定總額，即是將15名大法官名額鎖死；第二，鎖死後再加一個2/3條款，亦即，要有10名大法官才能開會，而藍白杯葛大法官人事案，讓大法官永遠開不成庭，將使司法權停擺。

黃帝穎說，翁曉玲在國會擴權法案修法時，已有違憲前科，什麼的人會害怕大法官，就是有違憲前科的人，因為深怕再次被大法官宣告違憲，為了擴權、毀憲亂政，不被監督、不被制衡。

陳又新表示，翁曉玲修法有明確目的，旨在破壞中華民國台灣現在的權力分立跟制衡制度；他說，民主運作順暢就是靠彼此監督制衡，是誰在背後指使如此毀憲的作法，司馬昭之心路人皆知。

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此外，民進黨團上午在立法院舉行輿情回應記者會，對於選罷法列入朝野協商議程，民進黨團幹事長吳思瑤表示，選罷法過去在歷次修法都經過委員會充分討論，若無法達成共識，也會交由院長層級的朝野協商充分討論，而不是像現在被閹割討論，呼籲立法院長韓國瑜好好慎重為之，藍白執意跟民意對幹，韓國瑜不要為藍白政變踩油門添柴火。

吳思瑤說，在昨天朝野協商議程中，並沒有選罷法，今天一早收到朝野協商最新的通知，高度爭議性的選罷法被列入議程，有感覺到被國民黨團突襲。選罷法修法在委員會沒有充分討論就被快轉通過，韓國瑜切莫在今天協商配合國民黨團，只為了過水，應該讓朝野充分對話，否則選罷法最快在15日院會進行表決大戰。（編輯：蘇龍麒）1131112