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黃珊珊反對翁曉玲憲訴法修法 藍委駁藍白合破局說法

2024/11/16 16:29
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（中央社記者劉冠廷台北16日電）國民黨立委翁曉玲提案修正憲法訴訟法，提高憲法法庭判決門檻，但民眾黨立委黃珊珊反對；國民黨團首席副書記長王鴻薇今天說，外界將此事說成是藍白合破局，有些言過其實，民進黨想見縫插針，這大可不必。

翁曉玲提出憲法訴訟法修正草案，增訂大法官「現有總額」為憲法增修條文第5條所定的大法官人數，即15位，引發爭論。黃珊珊認為此舉可能出現立法院行使人事同意權卻導致司法權停擺後果，表態不贊成，民眾黨團之後表示將自提版本。

王鴻薇今天表示，外界將此事說成是藍白合破局，有些言過其實。像是在財劃法修正草案的部分，國民黨團版本已送出委員會，民眾黨團15日也修正了自己的財劃法版本，也逕付二讀；不論是財劃法修正案，或是憲法訴訟法修正草案，至少都有2個版本可以做併案討論。

王鴻薇進一步指出，如果因此就要說藍白合破局的話，這不是事實，恐怕要讓民進黨大失所望了。

國民黨立委李彥秀表示，民眾黨主席柯文哲遭羈押前，要求民眾黨團「團進團出」，找黃珊珊主導民眾黨憲法訴訟法的修法版本，其實是高招，化阻力為助力，更有利於未來民眾黨與國民黨達成修法的共識。

李彥秀說，對於司法過度干預政治運作，民眾黨深受其害，現行憲法訴訟法完全沒有門檻，幾位大法官就能進行憲法解釋，這是全民無法接受的，修法已經是在野黨的共識；至於細節，等民眾黨版本出來，兩黨可以更細緻討論。（編輯：林興盟、林克倫）1131116

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