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民眾黨團贊成憲法訴訟法設判決最低門檻 將提版本

2024/11/15 12:53
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（中央社記者郭建伸台北15日電）民眾黨立委黃珊珊不贊成國民黨立委翁曉玲主張大法官現有總額為15位，外界關注民眾黨團態度。民眾黨團總召黃國昌今天指出，黨團成員一致同意，在重要判決和違憲宣告要設定最低門檻，未來將提版本。

翁曉玲提出憲法訴訟法修正草案，主張大法官現有總額為15位，引發外界質疑。民眾黨立委黃珊珊投書法律刊物表態不贊成翁曉玲版本，民眾黨團態度牽動法案是否順利三讀闖關。

立法院司法及法制委員會昨天協商翁曉玲所提憲法訴訟法修法版本，由於朝野未取得共識，將交付立法院長韓國瑜召集協商。

民眾黨團今天舉行時事聯訪記者會，黨團總召黃國昌表示，美國聯邦最高法院有違憲審查權的9位大法官，最低出席人數是6人，日本最高裁判所大法庭有15位大法官，最低出席數是9人，若要宣告法條違憲，必須有8位法官做出一致判決，而南非、韓國也都有類似的大法官人數限制。

黃國昌表示，現行的憲法訴訟法完全沒有下限門檻，這必須修正，黨團成員一致同意，憲法法庭在重要判決、違憲宣告時，要設定最低門檻，而不是如現行條文毫無下限，未來民眾黨團將提出版本。

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此外，黃珊珊今天也透過臉書表示，她不同意修正大法官總額定義，太過簡化的修法，可能造成司法權運作困難，但現在的憲法訴訟法沒有最低法定人數以及表決門檻太低，造成少數大法官決定重大憲法判決的可能，當然應該另外提出修改判決門檻的方式解決，民眾黨團也會提出修正版本。

黃珊珊指出，民眾黨有主體性，與其他政黨的關係，該合作時合作，該競爭時競爭，該對抗時對抗，經民眾黨團討論形成共識後，自會團進團出，但修法牽一髮動全身，大家都應該謹慎面對。（編輯：蘇龍麒）1131115

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