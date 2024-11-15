落實刪除NCC延任條款 翁曉玲指行政院咎由自取

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（中央社記者郭建伸、林敬殷台北15日電）立法院今天三讀修正通過NCC組織法部分條文，落實刪除NCC延任條款。國民黨立委翁曉玲表示，立法院已無法充分授權，行政院這波操作促使未來修法都要訂明確施行日期，一切都是政院咎由自取。

民進黨團幹事長吳思瑤受訪表示，行政院轄下208個機關組織的組織法，施行日期都是由行政院定之，這是一致性的法律秩序，確保機關單位穩定運作；藍白立委為癱瘓NCC，特地提出NCC組織法修法，排除由行政院定之的規範。

立法院7月中旬三讀通過國家通訊傳播委員會（NCC）組織法修正案，明定NCC委員改為「任滿得連任一次，已連任者不得再任」，並刪除延任規定，也增訂行政院長補足提名期間的規定。但因三讀通過的組織法修正案還沒正式施行，行政院指定NCC副主委翁柏宗從8月1日起延任，並代理主委職務，此舉引發在野黨不滿。

為促落實刪除NCC委員延任條款，立法院會今天三讀修正通過NCC組織法部分條文，明定今年7月16日三讀通過的第4條及11月15日修正的第16條，將自今年12月1日施行。

立法院會在表決處理NCC組織法前，各黨團都推派人選發言。民眾黨立委林國成表示，行政院以行政技巧偷渡任用翁柏宗擔任代理主委，民眾黨團多次抗議，這次提出第16條修法，主要是把執行時效明確化、杜絕行政拖延；行政院未來若提出新的NCC委員人選，民眾黨團將主張率先審查。

國民黨立委羅智強表示，如果不是民進黨囂張至極跟立法院對槓，在野黨不會這麼無聊還提「防小人」條款，12月1日開始，翁柏宗就要準時下課，民進黨政府無法再鑽法律漏洞。

翁曉玲在法案三讀後發言指出，立法院之所以通過NCC組織法第16條修正案，主因是行政院刻意不公告修法施行日期，不僅踐踏國會也不尊重民意。

翁曉玲指出，基於五權相互尊重，組織法的施行日期本是授權行政院以命令定之，目的是讓各機關在組織、員額和職權變動時有更多時間因應準備，但政院知法玩法，遲遲不公布施行日期，仍指定任期屆滿的翁柏宗為代理主委。

翁曉玲抨擊，行政院違憲違法，立法院已無法充分授權，政院這波操作促使立法院每次修法都要修訂明確施行日期，一切都是行政院咎由自取。

對此，吳思瑤說，民進黨團尊重民主投票結果，NCC人事同意權還是要依法規、依程序進行，執政黨的立場就是要避免任何獨立機關空轉運作癱瘓；為避免對民生業務造成影響，行政部門已經做出配套跟處理，但這不是長久之計，在野黨立委應儘速就該行使的人事同意權應儘速就來行使，避免陷入空轉跟虛耗。後續是否補提名，尊重行政院決定。（編輯：蘇龍麒）1131115