缺席NCC組織法表決 黃珊珊：媽媽住院趕赴醫院

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（中央社記者郭建伸台北15日電）立法院會今天針對藍白共提的NCC組織法修正動議上演表決戰，但民眾黨立委黃珊珊未參與表決引發外界好奇。黃珊珊表示，她接到看護電話得知媽媽住院，急著趕去醫院，未能參加投票，也向黨團請假。

立法院7月中旬三讀通過國家通訊傳播委員會（NCC）組織法修正案，明定NCC委員改為「任滿得連任一次，已連任者不得再任」，並刪除延任規定，也增訂行政院長補足提名期間的規定。但因三讀通過的組織法修正案尚未正式施行，行政院指定NCC副主委翁柏宗從8月1日起延任，並代理主委職務，此舉引發在野黨不滿。

立法院會今天處理討論事項時，國民黨團與民眾黨團共同提出NCC組織法修正動議，增訂中華民國113年7月16日修正的第4條條文及113年11月15日修正的第16條條文，自民國113年12月1日施行。

院會表決處理時，由於藍白具有人數優勢，藍白共提的NCC組織法版本順利三讀修正通過。不過黃珊珊雖然上午一同參與黨團記者會，卻未參與院會表決，引發外界好奇。

黃珊珊午間透過臉書表示，立法院今天通過NCC組織法修正案，確保行政院不再用技術性手段違法代理，大家終於可以跟「萬年主委」說再見，也維護NCC正當性與專業性。

對於未參與表決過程，黃珊珊表示，今天早上開完記者會，她接到看護電話得知媽媽住院，因此急著趕去醫院，未能參加投票，也向黨團請假。（編輯：林興盟）1131115