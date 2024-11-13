黃珊珊反對翁曉玲版憲法訴訟法 民眾黨團：尚待討論

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（中央社記者郭建伸台北13日電）民眾黨立委黃珊珊表態不贊成國民黨立委翁曉玲所提的憲法訴訟法草案，是否牽動民眾黨團立場引發關注。民眾黨團總召黃國昌今天表示，黨團還沒討論凝聚共識，目前仍遵照民眾黨主席柯文哲指示團進團出。

翁曉玲提出憲法訴訟法修正草案，主張大法官現有總額為15位，引發外界質疑。黃珊珊投書法律刊物指出，翁曉玲的修法版本可能造成很多問題，其修法理由實務上也很少發生，若修法明定大法官現有總額，可能出現立法院行使人事同意權，卻導致司法權停擺後果，她個人不支持修正。

立法院司法及法制委員會日前初審通過翁曉玲等人所提憲法訴訟法，草案目前保留送交協商，若協商無共識恐交付院會表決，民眾黨團的態度將牽動法案是否順利三讀闖關。

媒體詢問，黃珊珊現在不贊成翁曉玲版憲法訴訟法，是否影響藍白合作。黃國昌表示，每個立委的意見都很重要，民眾黨中央黨部曾針對憲法訴訟法做過民調，但黨團還沒針對此案進行討論並凝聚共識，要等舉行會議後才能決定。

媒體詢問，黃珊珊投書法律刊物前是否曾與黨團討論過。黃國昌表示，「沒有」。

媒體詢問，若屆時意見不一致，是否法案送交院會表決處理時會分裂投票。黃國昌表示，他不做任何預測，黨團的立場要等開會決議，目前為止仍遵照民眾黨主席柯文哲指示團進團出。

談及不贊成翁曉玲版草案，黃珊珊上午受訪表示，她1個多月前收到法律刊物邀稿，並於上週交稿，詳細內容都寫在文章裡；簡言之，翁曉玲想修改的是大法官總額，總額會影響憲法判決的額數，但釋憲案中民眾聲請案占比90%以上，若大法官總額因立法院行使同意權障礙，可能造成很多憲法判決無法進行，將影響到人民權利。

黃珊珊指出，另一方面，草案修法理由提到要避免少數大法官意見主導，但目前大法官判決中還是有不同意見書，少數意見僅是不同意見，並沒有主導的力量；最重要的是，立法權與司法權應有所分際，不應由立法院決定憲法判決的額數與程序。

黃珊珊強調，這屬於她個人意見，她會在民眾黨團裡提出意見，最後黨團做成什麼決定，她都會尊重，重點是要先把民眾黨團主張講清楚，不是藍綠對立的問題。

媒體追問，若到時需要表決處理該如何因應。黃珊珊表示，到時候再說。（編輯：蘇龍麒）1131113