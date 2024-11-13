企業戶發送含短網址商業簡訊 18日起須登錄白名單

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（中央社記者蘇思云台北13日電）為防堵商業簡訊淪為詐騙管道，NCC今天宣布，企業若有發送大量商業簡訊需求，必須向電信業或簡訊代發業者登錄為「白名單」，否則不能發送含有連結、短網址與電話資訊的簡訊，11月18日起正式實施。

NCC進一步說明，LINE、臉書Messenger等通訊軟體平台，則不在NCC管理範圍，屬於數發部權責。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天指出，統計今年1月至10月有40萬餘則惡意簡訊被成功發出，可能造成民眾財產損失。

NCC發言人黃文哲表示，電信業原本就有針對企業用戶做認識客戶工作，為強化防詐效果，依據「詐欺犯罪危害防制條例」第14條第2項規定，要求電信事業持續精進商業簡訊風險管控機制，簡訊內容如有超連結及電話號碼要做檢查。

黃文哲指出，企業如果有發送大量商業簡訊做行銷需求，應盡快在11月18日前向電信業與簡訊代發業者登錄為「白名單」，才能發送含有連結、短網址、電話資訊的簡訊，後續發送簡訊時，電信業也會檢查簡訊中的連結資訊，是否跟業者當初登錄資訊相同。

外界關注如果電信業沒做好檢視，是否可能面臨罰則，黃文哲指出，目前屬於業者自律事項，協助打詐人人有責，這項新措施11月18日起實施，中華電信已經提前開跑，11月底前NCC也會修正「電信事業提供電信服務風險管理機制指引」。

NCC官員指出，企業做登錄時，電信業者會審核身分、連結使用網域與電話號碼等資訊，如果登錄資料變更，企業主也要重新提出申請。但如果企業用戶發送商業簡訊內容僅有文字內容，則不受到新措施影響。

至於個人簡訊部分，NCC官員說，在電信事業提供電信服務風險管理機制指引中，規範個人簡訊一天最多50則，如果超過50則時，電信業會暫時停止發送簡訊，個人若有需求可向電信業做身分確認，若列為白名單後，仍可以發送個人簡訊。

NCC呼籲，民眾收到簡訊如果帶有網頁連結、短網址或電話號碼，務必小心求證，避免直接點擊簡訊內超連結或提供個資。如有疑慮可向內政部警政署「165」全民反詐騙網站或專線詢問。（編輯：潘羿菁）1131113