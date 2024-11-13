民進黨：王鴻薇烏龍爆料 應向陳時中王必勝道歉

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（中央社記者葉素萍、林敬殷台北13日電）國民黨立委王鴻薇昨天質疑行政院政委陳時中參加餐敘有美女送客，在相關人等陸續澄清是醫界聚會後，王鴻薇昨晚向女醫師致歉。民進黨今天說，王鴻薇應向陳時中、前衛福部次長王必勝以及所有被無辜波及的醫界人士鄭重道歉。

民進黨發言人韓瑩、吳崢今天召開「立委變狗仔 造謠慣犯王鴻薇」記者會。韓瑩指出，呼籲王鴻薇專心做好立委監督職責，不要隨意烏龍爆料，繪聲繪影造成無辜民眾的不適。

吳崢說，王鴻薇爆料翻車不勝枚舉，除了造謠陳時中餐會，遭當事女醫師發文打臉，還包括針對立委邱志偉提出「反滲透法」，卻痛罵立委沈發惠，連提案是誰都搞不楚狀況；立法院內政委員會審選罷法，造謠立委林楚茵攻擊，還原影片竟是王鴻薇暴力攻擊；用台中9年前淹水舊照造謠，抹黑出訪國外的前立委林靜儀，這些荒謬事蹟，令人不忍卒睹。

吳崢表示，王鴻薇今早回應是本於監督，但從烏龍爆料可以看出，完全是為攻擊而攻擊、沒有事實基礎的潑糞。

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吳崢表示，請國民黨別再將低級不實的言論搬到立法院，並要求王鴻薇向陳時中、王必勝以及所有被無辜波及的醫界人士鄭重道歉。

此外，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤表示，王鴻薇是造謠的慣犯、累犯，把女醫師說成是「粉味」，更指涉陳時中與王必勝「重粉味」，是非常不恰當的指涉，王鴻薇的性別意識不及格，對物化女性毫不自知，王鴻薇雖已對女醫師道歉，但卻對同樣被造謠的陳時中、王必勝「隻字未提」，令人遺憾。

吳思瑤說，不希望造謠、物化女性的事情再發生，王鴻薇說未來會嚴加查證，希望王鴻薇說到做到，要撕掉「造謠薇」的標籤，就看王鴻薇自己的表現。（編輯：蘇志宗）1131113