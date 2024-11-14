王鴻薇指控原民台標案涉抄襲綁標 要求調查

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（中央社記者范正祥、王揚宇台北14日電）國民黨立委王鴻薇今天指原民台民國113年新台幣1億2000萬元藝文勞務採購案，投標廠商沃土影像製作公司，涉嫌抄襲原民台4年前109年69萬元勞務採購案劇本，質疑投標內容已涉嫌重複採購、綁標，請原民台回應此事，她並要求相關單位應啟動調查。

王鴻薇說，兩案標案召集人都是曾任民進黨立委陳瑩助理的何明輝。對此，陳瑩表示，何明輝確實20年前是團隊成員，這位助理非常認真優秀，他前後協助過的原住民立委，包括無黨籍立委瓦歷斯‧貝林、國民黨立委全文盛、國民黨立委簡東明及親民黨立委林正二，而且他是在前總統馬英九執政時期進入原民台，真不知道王鴻薇現在是指哪一個黨有問題。

王鴻薇與國民黨立委廖偉翔上午在立法院共同召開「原民台標案涉抄襲綁標，69萬變1億2000萬？」記者會。

王鴻薇表示，「109年度委託製作經典迷你劇集劇本」勞務採購案，得標廠商打鹿岸工作室，採購的劇本「迢迢歸鄉路」導演為喇外．達賴，同時他的兒子也是打鹿岸工作室負責人，全案版權都在原民台。

她說，沒想到今年8月，原民台的「113年經典迷你劇集-遠洋時代攝製與行銷」藝文勞務採購案，投標廠商沃土影像製作公司，卻拿著109年的標案劇本，再投標該案，導演又是喇外．達賴，原民會竟然一路讓該劇本投標審查到決選，「109年度委託製作經典迷你劇集劇本」、「113年經典迷你劇集-遠洋時代攝製與行銷」兩案標案召集人都是曾任民進黨立委陳瑩助理的何明輝。

她質疑，怎麼可能不知道劇本一樣，原民會要不要懲處。

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廖偉翔指出，拿出兩案子劇本比對，文字上除了數段，一字不漏抄襲，像第一章在瀑布玩耍後吃西瓜，之後坐遊覽車去港邊，不但劇情結構流程一樣，而且人物名稱相同，原民台要說清楚，難道自己的著作權被侵權也不在意。

王鴻薇質疑，原民台內部顯然有很大的問題，光是同一套劇本，可以賣兩次，一次69萬元，一次1億2000萬元，投標內容已涉嫌重複採購、綁標，要求相關單位啟動調查。（編輯：蘇志宗）1131114