王鴻薇點名丈夫涉原民台標案 蘇巧慧：又搞烏龍

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（中央社記者范正祥、王揚宇台北14日電）國民黨立委王鴻薇今天指原民台民國113年新台幣1億2000萬元藝文勞務採購案，投標廠商沃土影像製作公司，涉嫌抄襲原民台4年前勞務採購案劇本，113年標案評審是民進黨立委蘇巧慧先生龍男。

對此，蘇巧慧指出，王鴻薇指控龍男．以撒克．凡亞思參與的微電影拍攝標案評選，「從69萬變成1億2000萬」，但首先，69萬元和1億2000萬元分別是兩個獨立的「劇本標案」和「迷你影集拍攝標案」，她先生龍男．以撒克．凡亞思參與評審的只有「迷你影集拍攝案」，如何「將69萬變1億2000萬」。

記者會上，王鴻薇並提及，113年標案評審，是民進黨立委蘇巧慧先生，也是原住民電視台節目部經理龍男．以撒克．凡亞思 。

對於王鴻薇提及龍男．以撒克．凡亞思 ，蘇巧慧今天在臉書發文表示，王鴻薇日前才因為抹黑總統府秘書長潘孟安被法院判賠50萬元、日前則因抹黑女醫師公開道歉，今天她要告訴王鴻薇，「妳今天又翻車了」。

其次，蘇巧慧指出，評選委員共有6位，她先生在評選會議中投最高分的廠商第一輪就已被刷掉，而第2輪時，另外兩家因同分而依據標案規定以抽籤決勝負，這些過程原民台都詳實記錄， 她先生只是單純擔任評審，並未參與任何行政程序，何來她先生介入的事實。

蘇巧慧表示，她先生在影視圈的資歷、經歷、人品操守都受到認同，因此去年連國民黨執政的台中市政府都邀請他擔任標案的評審，他參與評審時也一定本於電影專業。

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在臉書發文最後，蘇巧慧表示，王鴻薇昨天才公開說以後問政會詳細查證，今天查證卻再次亂七八糟、再搞烏龍，現在是要改名為「烏龍薇」嗎。

針對龍男．以撒克．凡亞思被點名，民進黨立委陳瑩指出，龍男是資深、專業的導演，總不能自己的老婆是立委，自己的專業就通通不能做吧。她也要敬告王鴻薇，原住民的祖靈很厲害也是會生氣的，如果亂講話的話要小心。（編輯：蘇志宗）1131114