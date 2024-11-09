賴總統：因應氣候變遷 114年增159億元治水防災

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（中央社記者黃旭昇新北9日電）總統賴清德今天指出，因應氣候變遷，政府明年增編治水預算159億元、總經費為551億元，希望地方政府提治水計畫一起合作防災保障人民財產，並鼓勵民眾參與防災士訓練。

賴總統中午在金山聖德宮主委嚴璧山、萬里大鵬天護宮主委李文斌、金山區長劉昌松、民進黨立委蘇巧慧陪同，出席金山聖德宮113年度半嶺訪源百二步嶺古道健行文化傳承活動。

賴總統致詞表示，這項活動是宗教、文化承傳活動，透過活動舉辦愛心公益慈善；他雖出生於萬里區，祖先來自於金山區，很高興回故鄉金山、萬里，透過足跡文化活動感念先民。

賴總統指出，日前颱風「山陀兒」豪雨侵襲北海岸，造成金山、萬里區淹水，非常感謝新北市長侯友宜帶領團隊投入災後復原，災後勘災時發現金山老街、市場等淹水區很迅速恢復市容。

對於地方災害與整建，賴總統表示，今年颱風「凱米」侵襲期間，民代就督促政府寬列治水預算以保護人民生命財產安全，因此，明年的治水預算比今年度增加新台幣159億元、相關部會預算總額551億元，投入全國各地治水工程。

賴總統指出，因應氣候變遷，要及早做好準備；以往中央政府治水預算不夠，導致全台各地淹水，直至前總統陳水扁編列8年800億元預算投入治水，前總統馬英九也接續編列每年約100億元預算，前總統蔡英文推動前瞻基礎建設進行治水。

賴總統表示，如果地方有治水需求，一定要提出計畫，保障人民生命財產。因應氣候變遷，全國訓練防災士，他呼籲民眾多參加，瞭解防災的知識與技能，希望提升全台灣防災士數量。

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賴總統並將神尊竹轎奉上嚴璧山的雙肩後背，開啟行腳之路。嚴璧山說，聖德宮是歷史悠久的三官大帝廟，在「半嶺訪源」行腳活動中，聖德宮信徒徒步至大鵬天護宮迎回開基錫爐，隨後神將陣頭及信眾輪背神尊竹轎步上半嶺，讓後代子孫能尋根飲水思源。

蘇巧慧接受媒體聯訪表示，接任民進黨新北市黨部主委後，她與地方市議員合作建設地方，這次受邀到金山區參加廟會活動，共同推動中央與地方合作。（編輯：戴光育）1131109