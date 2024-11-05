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藍籲綠勿杯葛財劃法修正 讓統籌分配款更合理

2024/11/5 12:35
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（中央社記者劉冠廷台北5日電）立法院財政委員會4日排審財劃法修法草案，藍綠黨團爆發衝突，6日再戰。國民黨今天表示，奉勸民進黨不要用毫無理由的杯葛阻擋財劃法重新修訂，儘快來領取財劃法修正報名表，讓統籌分配款有更合理的分配。

立法院財政委員會4日審查財劃法部分條文修正草案，登記會議詢問和程序發言的立委合計約70人次，冗長發言後，財委會召委陳玉珍傍晚無預警宣布休息、休息後進入逐條審查，此舉引發民進黨立委不滿，爆發衝突；過程中，議事數度停擺，陳玉珍於晚間10時30分宣布6日繼續開會。

國民黨今天召開記者會，發言人楊智伃說，呼籲民進黨不要再拖延財劃法的修正，為了全台灣的公平正義、全台灣的民生與福祉，一起來領財劃法修正報名表；也希望民進黨不要再用台北來看天下，更不要再用民進黨的黨意來看台灣。

與會的國民黨新北市議員江怡臻說，民進黨立委蘇巧慧已公開要選新北市長，卻沒有公開報名要修財劃法，她選舉領報名表搶第一，也推出競選口號，叫做「慧慧慧」，但身為中央民代，應要監督中央來爭取的卻都「不會」，請問想要選新北市長的蘇巧慧，敢不敢報名修正財劃法。

國民黨雲林縣議員李明哲說，在精省之前，各地方財政預算赤字其實並不高；但精省後，各地方財政預算赤字，借貸、償債的比例就不斷加高，而有魄力的地方首長一定有遠見、有建設，想要擘劃願景需要大筆經費挹注。奉勸民進黨不要用毫無理由的杯葛，阻擋財劃法修正，為了全民福祉，為了全民公平跟正義，希望財劃法儘快修正。（編輯：張良知、蘇龍麒）1131105

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