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若追加預算未過 郭智輝：台電財務不好銀行授信下降

2024/11/19 13:06（11/19 13:23 更新）
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（中央社記者林敬殷台北19日電）經濟部長郭智輝今天表示，追加預算補貼台電新台幣1000億元若無法在立法院通過，台電財務狀況會非常不好，銀行授信等級會下降，利息支出增加，電網、儲電等先期投資會降低，希望早一點改善財務狀況，經濟部會來努力經營部分，財務需要得到立院支持。

立法院會今天邀行政院長卓榮泰率領相關部會首長列席報告「113年度中央政府總預算追加預算案」編製經過並備質詢。

民進黨立委洪申翰問卓榮泰，要給台電追加預算補貼的具體原因是什麼。

卓榮泰說，燃料價格波動造成巨大的支出，同時，雖然調整電價，但在民生用電採取補貼政策，若追加預算通過後，未來台電的財務更健全，補貼政策會移到其他部會，相形之下，台電就能像正常營運公司，不用負擔這麼大國家補貼政策，對財政負擔絕對是好的。

洪申翰表示，換句話說，政府因為經貿政策、外交政策做對了，有比較好的盈餘，來幫助民生用電上的支出，政府扮演利潤跟負擔的調度，讓賺錢的企業來幫助民生用電降低負擔，政府應該把這個邏輯應該讓社會知道更清楚知道，若這筆追加預算沒通過，會有什麼影響。

卓榮泰說，若沒有這筆追加預算，台電必須用公司內部的錢來補貼，財政健全的路會更遙遠，追加預算是讓未來財務正常化的必經步驟。

洪申翰指出，他擔心的是，當台電財政狀況不健全，為了供電穩定的電網投資及發電設備的投資，會因為台電財務狀況不健全，未來投資趨於保守，原本可以2年、3年投資完的事，變成要4年到6年。追加預算過不過，影響的不只是台電財務健不健全，是影響供電政策、能源政策，這是台電財務健全的積極作用，不是虧不虧錢而已，是連帶影響能源政策的執行及穩定性問題。

郭智輝表示，若得不到追加預算，台電財務狀況會非常不好，不好的話，銀行授信等級就會下降，台電要付的利息錢，可能會增加，立委提到的先期投資計畫會降低。

郭智輝說，經濟部希望能早一點改善財務狀況，經營的部分，經濟部會來努力，希望能夠有好的表現，但在財務部分，需要得到立法院支持，改善台電的財務狀況，一來可以降低利息支出，另外還能得到世界融資公司授信的程度提升，這是比較重要的部分。（編輯：蘇龍麒）1131119

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