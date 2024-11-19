藍委質疑規避財產申報 郭智輝：不實指控

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（中央社記者王承中台北19日電）國民黨立委傅崐萁質疑經濟部長郭智輝利用兒子當人頭，規避財產申報。郭智輝今天表示，他都照實申報，完全按照法律的規定申報，傅崐萁是不實指控，他表示抗議。

立法院會今天邀行政院長卓榮泰等人列席報告「113年度中央政府總預算追加預算案」編製經過並備質詢。

國民黨立委傅崐萁指出，郭智輝接任經濟部長前，在4月10日轉讓名下7555張崇越股票，價值高達新台幣19億元，用自己的小孩當人頭，把錢轉到高毅投資事業股份有限公司。郭智輝的兒子只持有480股，而郭智輝持股99.9%。

傅崐萁表示，郭智輝在4月10日進行轉讓時，高毅投資這家公司竟然還沒有核准，一直到4月20日才核准。郭智輝用兒子當人頭，規避財產申報。他去監察院看過郭智輝的財產申報資料，高毅投資不在規範之列。

郭智輝指出，他都照實申報，請傅崐萁再看一下相關程序，他完全按照法律的規定申報，傅崐萁是不實指控，他表示抗議。

行政院長卓榮泰則表示，傅崐萁的推論邏輯都有問題，應該給郭智輝充分的說明。

美國準國安顧問瓦爾茲表示，台灣晶片、貿易地位重大。郭智輝上午列席備詢前受訪表示，目前美方還是民主黨在執政，現在不便對這件事情發表太明確的說法，等美國總統當選人川普上任後，再跟各位報告。

對於是否出訪布魯塞爾，郭智輝指出，他現在專注在立法院預算審查，預算審查順利通過才會去，而去大概就是部長會議，沒有其他的事情。（編輯：張均懋）1131119