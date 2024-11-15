試委被提名人拜會 國民黨團：審慎審查、會一致決定

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（中央社記者范正祥台北15日電）立法院將於12月17日行使考試委員人事同意權案記名投票表決，總統府秘書長潘孟安今天陪同考試院正副院長及考試委員被提名人，赴立法院拜會國民黨團，盼給予支持和同意。國民黨團總召傅崐萁表示，秉持非持審慎態度審查，公正評鑑，之後國民黨團會有一致的決定。

考試院第13屆院長、副院長及考試委員任期今年8月31日屆滿，依據憲法增修條文第6條第2項規定，總統賴清德已提名前考試院副院長周弘憲出任第14屆考試院長、前考選部長許舒翔出任考試院副院長。

另外，考試委員被提名人共7位，包括國際水利環境學院副執行長鄧家基、政治大學公共行政學系專任教授黃東益、最高檢察署檢察官柯麗鈴、台灣海洋大學及中山大學榮譽講座教授邱文彥、前銓敘部常務次長呂秋慧，以及前考試委員王秀紅與伊萬．納威。

在潘孟安陪同下，考試院正副院長及考試委員被提名人一行，於6月13日拜會立法院長韓國瑜。接續，今天上午拜會民進黨團、中午拜會國民黨團，19日也會拜訪民眾黨團，期盼考試院人事同意權案順利通過。

潘孟安今天陪同考試院正副院長及考試委員被提名人拜會國民黨團，由傅崐萁和黨團書記長林思銘、首席副書記長王鴻薇等人代表會見，活動全程對外公開。

潘孟安說，9位被提名人對考試院業務都非常熟悉，也都參與了國家考試、文官培訓，以及法制相關工作的制定，在各專業領域符合考試院的業務所需求，也充分展現了總統用人唯才、不分黨派的提名原則，期盼獲得更多的支持。

傅崐萁說，國民黨團敞開大門歡迎潘孟安帶領考試院正副院長及考試委員被提名人到訪，讓彼此有更多認識和了解，希望考試院人事同意權案儘快審議完畢，讓考試院能夠儘快回復原有的機制，國家整體的五權憲法體制能夠各就各位，為全國人民服務。

他表示，對於相關被提名人，國民黨立委都會抱持非持審慎的態度，詢問、溝通、尋求相關答案，希望都是國家一時之選，希望都能夠秉持中道為全國人民服務。

傅崐萁說，清楚表達國民黨團立場，考試院是五權憲法下的憲政機關，也希望大家秉持中道的力量，能夠為國家文官體制撐起一片天，讓國家制度更加穩健、順暢。

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他表示，考試院正副院長及考試委員被提名人到立法院做相關備詢的過程中，也希望每一位被提名人能夠非常誠實與各黨立委明確溝通，國民黨團會秉持非常公正的方式來做相關的評鑑，之後國民黨團會有一致的決定，國民黨身為立法院第一大黨，一定把考試院所有相關人事同意權，做非常明確、負責任的態度來展現。

此外，傅崐萁也將國民黨團提出的相關書面問題，交給潘孟安，請考試院正副院長及考試委員被提名人參考。（編輯：蘇龍麒）1131115