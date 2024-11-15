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潘孟安：政府嚴謹面對能源問題 無缺電隱憂

2024/11/15 10:29
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（中央社記者王揚宇台北15日電）國家氣候變遷對策委員會副召集人、和碩董事長童子賢多次就核能議題發表看法，引發討論。總統府秘書長潘孟安今天受訪表示，台灣多元能源開發，這點永遠是開放題，政府嚴謹面對能源問題，目前也沒有缺電隱憂。

童子賢12日受訪表示，核能是不排碳的電力，可以打擊通膨、壓低電價，如果台灣的排碳可以降低，出口產品的碳稅也會降低，有利於產業界競爭力。

潘孟安今天陪同考試院長、副院長，以及考試委員被提名人等，赴立法院拜會民進黨立法院黨團。潘孟安會後接受媒體聯訪，對於童子賢的發言內容，例如主張核二、核三廠延役等，做相關說明。

潘孟安說明，今天是來拜訪，而台灣多元的能源開發，這點永遠都是開放題，在氣候變遷委員會或其他不是委員會的成員，每個人都有其言論發表的權利，政府都會嚴謹面對能源問題及轉型，目前沒有缺電隱憂，中央政府也會做好相關擘劃。

此外，6日接掌台灣金聯董事長呂政璋8日宣布請辭，媒體詢問潘孟安，「呂政璋的人事是你推薦的嗎」。潘孟安表示，認識也有推薦。

媒體追問，總統賴清德之後是否震怒。潘孟安回應，不要看圖說故事，不管是行庫還是公營單位，每個單位都是向社會舉才、借助長才，這都是為國舉才的平台，其他不用多做著墨，任何政黨執政都是如此。（編輯：張若瑤）1131115

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