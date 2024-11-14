潘孟安率考試委員被提名人 15日起拜會立院朝野黨團

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（中央社記者溫貴香台北14日電）總統府今天表示，秘書長潘孟安明天將陪同考試院長、副院長，以及考試委員被提名人，赴立法院拜會民進黨團及國民黨團，並將於下週拜訪民眾黨團；期盼朝野黨團理性監督審議，讓考試院人事同意權順利完成。

考試院第13屆院長、副院長及考試委員任期今年8月31日屆滿，依據憲法增修條文第6條第2項規定，總統賴清德已提名前考試院副院長周弘憲出任第14屆考試院長、前考選部長許舒翔出任考試院副院長。

另外，考試委員被提名人共7位，包括國際水利環境學院副執行長鄧家基、政治大學公共行政學系專任教授黃東益、最高檢察署檢察官柯麗鈴、台灣海洋大學及中山大學榮譽講座教授邱文彥、前銓敘部常務次長呂秋慧，以及前考試委員王秀紅與伊萬．納威。

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立法院將於12月17日行使考試委員人事同意權案記名投票表決。總統府發言人李問晚間表示，11月12日立法院朝野協商排定考試委員被提名人審查時程後，總統府便分別聯繫立法院朝野黨團，安排拜會事宜，並於11月12日及11月13日兩天內敲定各別拜會的時間。

李問表示，總統府尊重朝野黨團各自安排的時程，也感謝3個黨團的協調與安排，期盼立法院朝野黨團能夠理性監督審議，讓考試院人事同意權能順利完成，讓未來國家考試工作能夠順利推展。（編輯：張若瑤、謝佳珍）1131114