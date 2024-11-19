本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
卓榮泰
新聞專題
卓榮泰2/300
首頁 / 政治

中鋼聘中國籍船員藏國安隱患 郭智輝：立即檢討改善

2024/11/19 12:10
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林敬殷台北19日電）民進黨立委洪申翰今天質詢時表示，隸屬國營事業的中鋼運通公司，聘用近2成比例的中國籍船員，將造成國安隱患。行政院長卓榮泰承諾檢討，用合理、安全及有效率方式處理；經濟部長郭智輝也說，立刻檢討改善。

立法院會今天邀卓榮泰率領相關部會首長列席報告「113年度中央政府總預算追加預算案」編製經過並備質詢。

洪申翰表示，台電及中油旗下的運輸船隻，優先聘用外國籍船員，沒有中國籍船員，同樣是國營事業的中鋼運通，用了蠻大比例的中國籍船員，為什麼中鋼運通做了不同選擇。

洪申翰說，他曾質詢過國安局長蔡明彥，如果台海發生緊張，船上是中國籍船員，屆時是聽中國政府，還是台灣船公司，這是有國安隱患。

郭智輝表示，確實會擔心把實際操作訊息走漏出去，「對我們是不利的。」

洪申翰指出，經濟部對中鋼運通有充足的影響力，工會也沒有主張要用中國籍，而是希望多用台灣籍，台電、中油可以不用，中鋼運通對國安的理解比較淺薄嗎。

郭智輝說，會來跟中鋼討論，短期內會要求改善。

卓榮泰表示，他會要求經濟部，就中鋼、中鋼運通在平時對外國籍及中國籍船員做適當約束，有事情時，要有強力管理、管制的機制，保障公司營運，也保障國家安全。

洪申翰說，他沒有要求中鋼明天就換掉，但經濟部應於2個月內提出逐步降低的期程，不要讓國安隱患出現在國營事業，畢竟這些船都是運送重要物資。

卓榮泰表示，剛提到是現況管理，未來會去做檢討，用合理、安全及有效率方式處理。郭智輝也說，立即來檢討。（編輯：張均懋）1131119

郭智輝
藍委質疑規避財產申報 郭智輝：不實指控郭智輝：AI黃金年代來臨 台歐軟硬聯手共創商機
洪申翰
傳將對美大規模軍購 綠委：強化國防是因中國惡鄰居中火二期環評 綠：國民黨執政時台中空汙排放最嚴重
卓榮泰
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
棒球12強賽台灣前進東京 卓榮泰：我們有一流水準
172.30.142.30
更多編輯台推薦新聞：