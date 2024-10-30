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中火二期環評 綠：國民黨執政時台中空汙排放最嚴重

2024/10/30 15:27
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（中央社記者葉素萍台北30日電）環境部下午將就「台中電廠第二期新建燃氣機組計畫環境影響說明書」召開環評審查會議，民進黨今天表示，台中空汙排放量最嚴重的是前總統馬英九與前台中市長胡志強時期，真相是台中人被國民黨剝四層皮，民進黨大力推動能源轉型，才是真正兼顧國民健康與國安。

民進黨今天發布新聞稿，民進黨發言人卓冠廷與立委洪申翰在民進黨直播節目「午青LIVE」，回擊國民黨台中市立委「增一拆一」主張是民粹操作。

洪申翰表示，非常厭惡能源議題一直被國民黨做民粹操作，討論應回歸事實，馬英九時期台中電廠空汙排放量是史上最高，到了蔡英文政府時期已經大幅減少7成，燃煤使用量也大幅降低600萬噸。民進黨政府大力推動燃氣取代燃煤，依目前規劃到2035年將有更多燃氣機組取代燃煤機組，空汙排放量可又再降低7成，燃煤使用量甚至會降到零。

洪申翰說明，民進黨政府的能源政策方向，盡力、快速的降低空汙、降低燃煤，使民眾更健康，同時也兼顧國安問題與風險管理問題，因此將燃煤轉為備用，以備極少數的特殊情況因應，而在備用狀態下，不會產生空汙，貿然拆燃煤機組，會造成台灣因應國安能力降低。

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洪申翰解釋，減空汙政策包括推動燃氣取代燃煤，還有節能與大力發展再生能源，總統賴清德推出深度節能計畫，政府每天都在為能源轉型與再生能源推進努力。但最大力阻擋再生能源的就是國民黨，非常偽善，若國民黨真的在意空汙，就請停止阻擋再生能源，停止汙名化再生能源。

卓冠廷補充，國民黨不敢提蔡英文執政時期大幅減煤、減空汙，事實上用煤量史上最高就是馬英九時期，而台中火力發電廠從國民黨陳庚金、廖了以、黃仲生縣長時期都不斷興建，到了胡志強任內燃煤量來到史上最高，現在台中市長盧秀燕的子弟兵卻反過來怪罪民進黨，真相其實是台中人被國民黨剝了四層皮。（編輯：張若瑤）1131030

洪申翰
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