財劃法修法 卓榮泰：朱立倫看法與事實相左

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（中央社記者郭建伸台北19日電）國民黨主席朱立倫日前談及財劃法曾表示中央不能集權又集錢。行政院長卓榮泰今天在立法院備詢表示，朱立倫有會計專長、曾任行政院副院長，除非任內沒看過中央政府財政，否則怎麼會有與事實相左的看法。

立法院會今天邀行政院長卓榮泰等人列席報告「113年度中央政府總預算追加預算案」編製經過並備質詢。

民進黨立委陳培瑜質詢指出，有關財政收支劃分法，委員會不到3分鐘就送出委員會的修正草案，讓她感到相當不滿；朱立倫日前表示，中央不能集權又集錢，應適度下放財源給地方做分配，甚至拿台灣省時代的地方稅收當例子，詢問卓榮泰如何看待。

卓榮泰表示，朱立倫是會計專長，通稱精算師，又擔任過行政院副院長，除非在行政院副院長任內沒看過中央政府財政，否則怎麼會有與事實相左的看法。

卓榮泰指出，精省之前，中央、地方政府稅收確實是分別占60%、40%，但精省後原來省府11%的工作跟預算都歸到中央政府，因此形成現在75%與25%，但其中的15%包含省立高中、醫院和機構人事完全移到中央，現在若要移回地方政府，難道要把國立高中、部立醫院等機構要變成縣立、市立機構嗎。

卓榮泰表示，他相信人民不會允許國家政策往這方向走，縱使大家對財劃法有意見，但他認為現行版本還是執行起來最有把握。

陳培瑜強調，財劃法修法應審慎面對，而不是任由地方政治亂喊價，以為可以拿到錢卻不必負責。

此外，國民黨立委黃健豪質詢指出，以台中市的狀況為例，他的母校就從國立高中變成市立高中，財源必須由市府支應，但地方政府預算沒有明顯增加，反而得仰賴教育部補助。他指出，應藉由財劃法修法增加地方政府財源，才能平衡錢權問題。

卓榮泰表示，過去4年地方政府財政持續進步，負債狀況明顯改善，例如中央政府對中低收入戶照顧是以一般型補助支應，這也是一種對地方財政的支持；他認為朝野未來可以好好討論，但若討論到最後是中央政府喪失功能，「這就不是你我所願」。（編輯：翟思嘉）1131119