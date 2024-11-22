朝野表決戰 決議成立國發基金不當投資調查委員會

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（中央社記者郭建伸台北22日電）立法院會今天處理民眾黨團提案成立「國家發展基金不當投資暨管理失職調查委員會」上演表決戰，因在野黨具人數優勢，提案順利通過，朝野黨團將依比例推派調查委員會成員，12月2日召開第一次會議，屆時議決委員會運作要點。

民眾黨立法院黨團鑑於國發基金投資的如興、聯合再生等公司發生虧損弊案，日前提案要求成立調查委員會，並得依法召開聽證會。儘管民進黨團強烈反對，朝野協商也未達成共識，但因已超過一個月冷凍期，民眾黨團提案仍列入今天立法院會議程。

為力求今天立法院會能順利成立國家發展基金不當投資暨管理失職調查委員會，民眾黨團上午先提議變更議程，將議案改列為討論事項第2案，也提出修正動議，更新原本提案內容。

民眾黨團修正動議指出，國家發展基金近年投資標的逾過半嚴重虧損，例如2017年投資如興股份有限公司、2018年投資聯合再生能源股份有限公司與2019年投資東貝光電科技股份有限公司，已使國發基金淪為紓困基金，且更有造假財報坑殺投資人、將中國製產品裝設於軍事要塞等弊案。

修正動議指出，建請立法院決議成立「國家發展基金不當投資暨管理失職調查委員會」，而調查結果應提出報告，並對於國發基金投資標的設置消極排除要件、改革投資決策暨管理機制提出具體參考建議。

此外，民眾黨團修正動議也明定，調查委員會將由朝野黨團依比例推派14人組成，國民黨團推派7人、民進黨團推派6人、民眾黨團推派1人，並於12月2日下午召開第一次會議，議決調查委員會運作要點。

院會進行廣泛討論時，民進黨立委上台輪番砲轟，質疑提案內容包山包海、調查範圍過大，要求民眾黨團撤案，應先通過學生輔導法。

此外，廣泛討論時也上演衝突插曲，當民進黨立委李坤城發言時，國民黨立委王鴻薇站在議場高舉「民進黨拖延學生輔導法三讀」，此舉引發多位民進黨立委不滿，民進黨立委吳沛憶更上前撕毀王鴻薇的手舉牌，朝野發生推擠衝突，導致會議一度中斷。

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不過因國民黨團、民眾黨團具有人數優勢，立法院會表決處理時，第一次表決為贊成54人、反對40人，重付表決為贊成55人、反對40人。最終，立法院決議成立國家發展基金不當投資暨管理失職調查委員會。

表決通過決議後，民眾黨團運用議事技巧，提議全案復議，並由藍白聯手否決復議案。根據立法院議事規則規定，復議僅能提出一次，該案復議遭否決後，未來不得再提出復議。（編輯：林興盟）1131122