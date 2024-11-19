核四不重啟能否變更地目 卓榮泰：需取得最大共識

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（中央社記者林敬殷台北19日電）民進黨立委李坤城今天質詢時指出，既然核四沒有要重啟運轉，地目有沒有機會變更。行政院長卓榮泰表示，若社會取得最大共識，核四這個議題不會再發生，才能進到土地的合理使用、活化，或其他更有效益的用途等方面來談。

立法院會今天邀卓榮泰率領相關部會首長列席報告「113年度中央政府總預算追加預算案」編製經過並備質詢。

李坤城質詢時指出，總統賴清德核能政策是核一、二、三除役是根據法令，核四經過商轉公投後已經沒有重不重啟問題。若核四沒有重啟問題，核四場址後續如何運用，經濟部曾提出三大處理原則，包括在地鄉親溝通、保持多元開放選項、因應再生能源發展需求，讓核四資產價值極大化。

李坤城問卓榮泰，目前核四是核能電廠用地，既然核四沒有要重啟運轉，地目有沒有機會變更。

卓榮泰說，目前整個社會的討論，應該還不至於讓政府有馬上變更地目的努力，社會還有一些討論議題，如果能取得最大共識，核四這個議題不會再發生，才能進到「這個土地的合理使用、活化，或其他更有效益的用途」方面來談。

李坤城追問，若是這樣，地目是不是要變更。卓榮泰表示，未來若有朝這樣的發展，一定要變更，對很多土地當時的損害，也應該有所考慮。

李坤城詢問，是否規劃轉作其他發電廠或其他用途。卓榮泰表示，不排除，這是技術層面問題。

卓榮泰表示，如果有其他公共用途，也要跟周遭居民、地主好好溝通，大家忍受數十年那樣的現況，且還要做跟當初徵收目的不一樣的使用，必須履行一定程序才可以。

李坤城說，核四工程費用新台幣2838億元已列為資產，那些設備資產如何處理。經濟部長郭智輝表示，會讓設備價值最大化，財務損失最小化。（編輯：謝佳珍）1131119