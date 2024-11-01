總預算案卡關 卓榮泰：抱持信心盼迎頭趕上

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（中央社記者王揚宇台北1日電）民進黨立委李坤城今天質詢，關心在野黨持續擋總預算案及四大人事同意權案。行政院長卓榮泰說，國家各項發展快速，若有所延誤，對未來發展會產生巨大而不可知的影響，但他抱持樂觀信心，現在趕快迎頭趕上還是來得及。

立法院會今天邀卓榮泰率同相關部會首長列席，報告114年度中央政府總預算案及中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案編製經過，並備質詢。

李坤城質詢提到，藍白擋總預算案跟人事同意權案，例如大法官人事同意權案部分，有7人任期屆滿，若再加上國民黨立委所提憲法訴訟法的修法版本三讀修正通過的話，憲法法庭將無法開會、無法作出憲法判決。

李坤城也說，如果公平會人事同意權案未在時間內通過，沒有新的委員，未來怎麼審查兩大外送平台的合併案。

卓榮泰說，每個憲政機關或獨立機關的人事同意權案，若無法順利執行、讓人員補充，其法定職權就會受到傷害，人民各項基本權利無法得到合理保障，不過他相信立委們會放在心上，把人事同意權案列為重要議案，讓它盡速通過，「我誠懇拜託」。

李坤城也問到總預算案卡關的話，會導致新興資本支出及新增計畫無法動支，延續計畫超過上年度執行數部分也無法動支。

卓榮泰表示，國家現在面臨重大轉捩點，各項發展非常快速，如果有所延誤的話，對未來發展會產生巨大而不可知的影響。雖然之前那一段有所延誤，但現在開始趕快迎頭趕上還是來得及。

卓榮泰說，他今天與5日要到立法院報告，是基於憲法的義務跟行政院的責任，而他明天會到最需要的地方勘災，希望到現場時不只是去發現問題，而是要更有能力、更有預算來解決問題。

李坤城詢問，如果5日質詢結束後，在野黨仍繼續杯葛總預算案，不同意付委審查的話該怎麼辦，行政院要想到最壞的狀況。

卓榮泰說，大家一起努力，還是可以在必要的時間前完成，但他所擔心的是，針對各界爭議的問題，行政院提出方法，但有部分立委只看到問題，沒有詳細看行政院提出的方法。

李坤城追問，國民黨立委傅崐萁上午質詢時不斷拍桌，總預算案還有機會付委審查嗎。卓榮泰笑稱「有啦」，只能抱持樂觀的信心，因為這是要為大家做更多事。

此外，李坤城說，今年如果沒有意外，依據前9月的超收比例估算，今年中央賦稅收入約會超過預算數新台幣2000億元。財政部長莊翠雲說，今年稅課收入會達成預算數，沒有問題，但會超過預算數多少，要到11月中旬才會更確定。（編輯：林興盟）1131101